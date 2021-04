Vivo - zwiastun animacji Netflixa od Lin-Manuela Mirandy

screen z YouTube

Vivo to nowa animacja, którego twórcą jest Lin-Manuel Miranda. To produkcja Sony, do której prawa przejął Netflix. Jednak Sony zachowa prawa do dystrybucji w telewizji linearnej (oraz kinowej w Chinach) po debiucie filmu na platformie. W sieci zadebiutował pierwszy zwiastun produkcji. Wideo jest dostępne poniżej.

Produkcja jest opisywana jako muzyczna przygoda, w której bohaterem jest młody kinkażu (gatunek ssaka z rodziny szopowatych). W filmie wyrusza on w podróż z Hawany do Miami, aby dostarczyć piosenkę w imieniu swojego ukochanego właściciela i mentora Andresa.

W obsadzie dubbingu produkcji znajdują się wspomniany już Miranda jako główny bohater, legendarna piosenkarka Gloria Estefan, Ynairaly Simo, Zoe Saldana, Michael Rooker, Brian Tyree Henry, Nicole Byer. Leslie David Baker, Katie Lowes, Olivia Trujillo i Lidya Jewett. Film został wyreżyserowany przez Kirka DeMicco i Brandona Jeffordsa na podstawie scenariusza napisanego przez zdobywczynię nagrody Pulitzera Quiarę Alegríę Hudes.