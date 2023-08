W garniturach - inny spin-off był brany pod uwagę. Kto miał być bohaterem?

USA Network

Producent serialu W garniturach Gene Klein w nowym wywiadzie udzielonym portalowi TVLine wyjawił, że poza Pearson pod uwagę była brana pod uwagę inna postać do bycia bohaterem własnego serialu.

W garniturach - spin-off

Okazuje się, że była kilka pomysłów na spin-offy.

- Było kilka pomysłów na spin-offy, o których fantazjowaliśmy. Siedzieliśmy z Aaronem i dyskutowaliśmy o tym. A może to? A może o tym? Polegało to na wzięciu jednej lub dwóch postaci i zrobienia historii o nich, ale do niczego nigdy to nie doprowadziło.

Przyznaje, że jednym z poważniejszych kandydatów był spin-off, którego bohaterem byłby Louis Litt. Przyznaje jednak, że rozważali też spin-offy o postaciach, które miały mniejsze role w późniejszych sezonach. Niektóre pomysły nawet mogły być prequelami z młodszymi wersjami bohaterów.

Wszyscy z ekipy serialu są świadomi, że W garniturach notuje kapitalne wyniki w platformach streamingowych. Klein nie wie jednak, czy twórca serialu Aaron Korsh jest w ogóle zainteresowany powrotem do tego świata. Wiemy jednak, że powroty po latach są obecnie na fali w amerykańskiej telewizji, więc wszystko jest możliwe. Klein nie byłby zdziwiony, jeśli telewizja lub jakaś platforma byłyby tym zainteresowane.