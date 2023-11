W głowie się nie mieści 2 - oglądalność zwiastuna bije rekordy popularności

Źródło: Pixar

Disney i Pixar mają potencjalny hit w filmie animowanym W głowie się nie mieści 2, który jest kontynuacją świetnie ocenianego W głowie się nie mieści z 2015 roku. W czwartek zadebiutował pierwszy zwiastun, który osiągnął 157 mln wyświetleń w 24 godziny. To jest nowy rekord oglądalności dla zapowiedzi filmów animowanych Disneya. Poprzedni należał do Krainy lodu 2. Szczególnie fenomenalnie poradził sobie na TikToku z wynikiem 78 mln wyświetleń w 24 godziny.

W głowie się nie mieści 2 - szczegóły

Historia rozgrywa się wiele lat później, gdy bohaterką jedynki jest już nastolatką. Stąd też w głowie Riley pojawiają się nowe emocje. Takie jak Zawiść, Znudzenie, Niepokój (w tej roli Maya Hawke) i Wstyd.

Pete Docter z Pixara przyznaje, że gdy pracowali nad W głowie się nie mieści, wówczas miał świadomości, że w tym świecie jest więcej do pokazania na ekranie. Chwali reżysera Kelseya Manna i jego ekipę za to, jak znakomicie rozbudowali ten świat o nowe emocje. Docter wyraża też wdzięczność wobec fanów za to, jak licznie obejrzeli pierwszy zwiastun. Cieszą go też bardzo pozytywne reakcje na to, co przygotowali.

Przypomnijmy, że W głowie się nie mieści w 2015 roku było wielkim hitem komercyjnym, zbierając 858 mln dolarów z całego świata. Do tego film w 2016 roku został nagrodzony Oscarem w kategorii najlepszy film animowany.