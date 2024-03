W strachu przed antymaterią: książka z cytatami ze Stanisława Lema już jest

Wyd. Literackie

Reklama

Stanisław Lem znany jest z wieku świetnych powieści science fiction, ale też tekstów niebeletrystycznych. W obu przypadkach dotykał kwestii filozoficznych, wizji przyszłości i kondycji człowieka.

Wiktor Jaźniewicz, tłumacz Stanisława Lema, zebrał rozrzucone po wielu książkach najważniejsze, najcelniejsze i nadal aktualne myśli słynnego pisarza, a następnie w książce W strachu przed antymaterią. 1381 cytatów pogrupował je tematycznie. Są ty cytaty dotyczące świata, człowieka, nauki i technologii, polityki i religii, kultury... ale i nieco o tym, co Lem myślał sam o sobie.

Tom W strachu przed antymaterią zawiera 1381 myśli z najważniejszych tekstów Stanisława Lema, a całość jest uzupełniona o rysunki autora.

W strachu przed antymaterią zostało wydane w twardej oprawie. Książka liczy 280 stron.

W strachu przed antymaterią - opis i okładka książki

Źródło: Wyd. Literackie

Cięte i błyskotliwe. Mniej lub bardziej znane. Przepełnione gorzką ironią, ale też głęboką troską o człowieczeństwo. Wybrane z powieści, esejów i tekstów publicystycznych, opublikowanych w ciągu całego życia pisarza. Oto kosmos twórczości Stanisława Lema skupiony w 1381 cytatach i myślach, uporządkowanych tematycznie. Są jak echa jego najważniejszych dzieł, które dziś donośnie wybrzmiewają satyrą, przepowiednią oraz ostrzeżeniem przed… nami samymi.

W strachu przed antymaterią to znakomita lektura dla miłośników i znawców twórczości autora Solaris. To także książka dla wszystkich, którzy chcą rozpocząć swoją przygodę z Lemem – cytaty będą świetnym wprowadzeniem w dzieła najważniejszego polskiego twórcy science fiction. Poza nimi to także zbiór rysunków pisarza, również tych mniej znanych!

Wyboru, a także uporządkowania i skomentowania cytatów dokonał Wiktor Jaźniewicz, wieloletni tłumacz Stanisława Lema na język rosyjski. Autor jego rosyjskojęzycznej biografii, artykułów oraz podobnych zbiorów w innych językach.

Stanisław Lem - o autorze

Stanisław Lem (1921–2006) – pisarz tworzący literaturę fantastycznonaukową, futurolog i filozof. Z Wydawnictwem Literackim związany od 1955 roku przez całą karierę. Jego książki zostały przetłumaczone na ponad 40 języków i osiągnęły łączny nakład przekraczający 30 mln egzemplarzy. Były również wielokrotnie ekranizowane, m.in. przez Andrieja Tarkowskiego, Andrzeja Wajdę czy Stevena Soderbergha. Takie tytuły jak m.in. Solaris,Powrót z gwiazd, Summa technologiae czy Bajki robotów na stałe weszły do kanonów literatury oraz eseistyki.

Przenikliwość analiz kierunków rozwoju cywilizacji zawarta w jego twórczości szczególnie zwraca uwagę współcześnie, kiedy widzimy ich trafność oraz aktualność. Jeden z najwybitniejszych polskich umysłów XX wieku, boleśnie doświadczony w czasie II wojny światowej, obdarzony niepowtarzalnym poczuciem humoru i ironii, które doceniają czytelnicy na całym świecie.