Na odsiecz Batmanowi nieoczekiwanie przyszła [SPOILER]. Mówi nawet o zabiciu Jokera

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

DC

W komiksach DC w dalszym ciągu trwa event The Joker War. Książę Zbrodni po przejęciu majątku Bruce'a Wayne'a i arsenału jego broni rozpoczął szeroko zakrojoną krucjatę w Gotham, paraliżując życie mieszkańców miasta. W dodatku sam Mroczny Rycerz dopiero co pozbył się ze swojego organizmu toksyny, wstrzykniętej mu uprzednio przez pomocnicę głównego antagonisty, Punchline. Wiemy już, że lada moment dojdzie do wielkiej batalii - to właśnie dlatego Zamaskowany Krzyżowiec wezwał na pomoc posiłki.

Z zeszytu Batman #99 dowiadujemy się, że na wezwanie tytułowego bohatera odpowiedzieli Dick Grayson, Red Hood, Signal, Orphan, Spoiler, Red Robin, Batgirl i... Harley Quinn. Obecność w Rodzinie Batmana tej ostatniej może zaskakiwać, jednak taki zabieg wydaje się naturalną konsekwencją ostatnich wydarzeń. Przypomnijmy, że to właśnie ona ocaliła Mrocznego Rycerza, gdy ten po potyczce ze sterowaną przez Jokera armią zombie resztkami sił wydostawał się z kina Monarch.

Na tym jednak nie koniec. W tej samej historii Harley informuje Batmana, że zakończy wojnę Jokera za pomocą wszystkich dostępnych metod, nawet jeśli okaże się nią zabicie złoczyńcy. Choć Mroczny Rycerz nie wyraził aprobaty dla takiego działania, wygląda na to, że Quinn ani myśli ustępować. Antybohaterka przekonywała nawet herosa, że jedynym sposobem na jej zatrzymanie jest jej własna śmierć.

Koniec końców Harley czeka więc na wynik konfrontacji Mrocznego Rycerza i Jokera, do której doszło w Ace Chemicals. Jeśli złoczyńca odbierze Batmanowi życie, wówczas Quinn zrealizuje swój plan.