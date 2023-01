Wada konstrukcyjna konsoli – używanie PS5 w pionie może być katastrofalne!

fot. blog.playstation.com

Podczas gdy przedstawiciele Sony i wiele stron internetowych poświęconych technologii twierdzą, że PS5 może być używane w obu orientacjach bez wpływu na wydajność, eksperci sprzętowi z warsztatów naprawiających konsole twierdzą inaczej. Jeden z takich ekspertów, 68Logic, który ma warsztat we Francji, stwierdził, że używanie PS5 w pionie może spowodować trwałe uszkodzenie konsoli i osobiście był świadkiem tego problemu w konsolach swoich klientów.

Według ekspertów problem leży w ciekłym metalu używanym do chłodzenia APU (centralnej jednostki obliczeniowej). W niektórych przypadkach ciekły, wysoce przewodzący metal może zacząć wyciekać z nieszczelności między procesorem a radiatorem, wpływając na wydajność chłodzenie konsoli, a nawet powodując zwarcia w układach konsoli.

https://twitter.com/Banzai_Edition/status/1612584095560646664

Problem nie ogranicza się tylko do kilku odosobnionych przypadków, ponieważ Ben Montana, właściciel specjalistycznego warsztatu naprawczego ILoveMyConsole we Francji, również od miesięcy stara się zwrócić uwagę na tę kwestię. Twierdzi on, że ryzyko jest wysokie w przypadku PS5, które od dłuższego czasu stoją w pionie, a problem dotyczy wszystkich modeli, w tym edycji Digital, choć to wersja z napędem może być bardziej narażona przez dodatkowe wibracje, które nie występują w cyfrowej konsoli. Gdy konsola stoi poziomo problem może w ogóle nie wystąpić, ponieważ dzięki działaniu grawitacji radiator i procesor są ściślej do siebie dociśnięte, co zapobiega wyciekom.

Z poniższego filmu na YouTube u TheCod3ra możecie dowiedzieć się więcej na temat tego problemu. Jego skala jest jednak na razie nieznana, ale najprawdopodobniej nie dotyczy zbyt dużej liczby konsol PS5, bo tego typu wady produkcyjne zazwyczaj są wykrywane wcześniej w trakcie życia konsoli. Niemniej, warto może pomyśleć o postawieniu swojej konsoli poziomo. Zwłaszcza jeżeli niespodziewanie zacznie głośniej pracować.

Postawienie konsoli w poziomie nie u każdego użytkownika jest jednak możliwe, bo przez same swoje rozmiary PlayStation 5 jest trudna do ulokowania w pobliżu telewizora. Eksperci mają nadzieję, że Sony zauważy problem i rozwiąże go w kolejnych modelach konsoli.