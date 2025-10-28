Znienawidzony złoczyńca z Gry o tron może powrócić. Twórca spin-offu ma zabawny pomysł

fot. HBO

Gra o tron na przestrzeni ośmiu sezonów przedstawiła wielu większych i mniejszych złoczyńców, którzy zapadali w pamięć publiczności. Jednym z nich był Walder Frey, który zorganizował Krwawe Gody - wesele Robba Starka i jednej z jego córek, które skończyło się zdradą i zamordowaniem większości przedstawicieli rodu Starków na czele z ich liderem. Frey stał się wówczas znienawidzoną postacią przez fanów, na którym w serialu zemsty dokonała ostatecznie Arya Stark. Okazuje się, że ten złoczyńca może pojawić się w nadchodzącym spin-offie, Rycerzu Siedmiu Królestw.

Walder Frey pojawił się w książkach opowiadających o losach Dunka i Jaja, konkretnie w trzeciej części. Miał wówczas cztery lata. Choć sama treść nie dawała jasno do zrozumienia, że to on, to później zostało to potwierdzone przez George'a R. R. Martina. Wygląda na to, że jeśli Rycerz Siedmiu Królestw otrzyma przedłużenie o kolejne sezony, to zobaczymy tę postać na ekranie. Zapowiedział to showrunner, Ira Parker:

W trzeciej części jest mały Walder Frey. Mam ten, moim zdaniem, bardzo śmieszny pomysł, za który wiele osób mogłoby chcieć mnie zabić. Wyobraźcie sobie, że wóz pędzi przed siebie i ma rozjechać to małe dziecko, ale w ostatniej chwili ratuje je Dunk i wtedy okazuje się, że to mały Walder Frey.

Taka sytuacja byłaby faktycznie mocno ironiczna zważywszy na to, jak wiele zła w późniejszym życiu wyrządził Frey. Na razie nie wiadomo, czy HBO zdecyduje się na przedłużenie serialu, ale gdyby tak się stało, to chcielibyście ponownie zobaczyć Waldera Freya na ekranie, tym razem w mniej zabójczej wersji?