Walka o 3. sezon Euforii: skok czasowy, prywatna detektywka Rue i odcięcie Sama Levinsona

fot. materiały prasowe

Reklama

Wcześniej informowaliśmy, że HBO potwierdziło plotki na temat tego, że 3. sezon Euforii został opóźniony, a obsada dostała zielone światło, by zająć się w tym czasie innymi projektami. Nie było jednak wiadomo, dlaczego podjęto taką decyzję. Prestiżowy portal Variety postanowił rzucić trochę światła na sprawę. Wygląda na to, że głównym powodem opóźnień mogą być rozbieżne wizje HBO i twórcy Sama Levinsona.

Euforia - pierwsze szkice 3. sezonu

Według źródeł portalu, gdy Sam Levinson najpierw przedstawił HBO wczesne szkice 3. sezonu Euforii - miał zamiar zrobić skok czasowy o 5 lat w przyszłość i stworzył mocne wątki dla bohaterów granych przez Sydney Sweeney i Jacoba Elordi - platforma streamingowa była zadowolona i uznała je za mocny początek.

Po zakończeniu strajku WGA miały pojawiać się już bardziej rozwinięte wersje scenariusza, których z kolei nie chciała zaakceptować Zendaya. Aktorka wciela się w główną bohaterkę serialu Rue i pełni rolę producentki wykonawczej. Poza tym, między innymi dzięki sukcesowi Diuny, jest obecnie najprawdopodobniej największą gwiazdą w obsadzie. Tu zaczęły się pierwsze różnice kreatywne.

fot. www.imdb.com

Euforia - wątek Rue w 3. sezonie

Choć Zendaya nie ma prawa weta w kwestii scenariusza, to przedstawiła Levinsonowi swoją wizję na 3. sezon Euforii. W tym czasie proces twórczy i tak był już opóźniony ze względu na dwie tragedie: śmierć Angusa Clouda, członka obsady, a także producenta Kevina Turena.

Jak informują dalej źródła Variety, gdy Levinson oddał poprawione scenariusze pod koniec 2023 roku, tym razem to dyrektorzy HBO mieliby być niezadowoleni z efektów jego pracy. Platforma miałaby między innymi zawetować wątek Rue jako prywatnej detektywki. Był też pomysł, na który wpadła Zendaya, o już trzeźwej bohaterce, która miałaby być surogatką. Insiderzy z branży uważają jednak, że to wszystko po prostu nie przypominało klimatu Euforii.

Euforia bez Sama Levinsona?

Biorąc pod uwagę ten brak porozumienia, HBO miałoby nawet rozważać oddalenie Levinsona od Euforii. Był także pomysł na film albo odcinki specjalne. Jednak według źródeł Variety, obsada nie tylko miała kontrakt na stworzenie 3. sezonu, ale także bardzo chciała go zobaczyć, z Levinsonem za sterami - szczególnie Zendaya, Sweeney i Elordi. Co innego ich menadżerowie, biorąc pod uwagę fakt, jak wiele czasu muszą zainwestować w taki projekt, a o ile mniej zarobią przy nim w porównaniu do kinowych produkcji.

Rozmowy pomiędzy HBO a Levinsonem na temat decyzji kreatywnych nadal miałyby trwać. Ostatecznie 3. sezon Euforii wciąż ma szansę powstać. HBO miałoby obiecać obsadzie, że wróci do nich 1. października 2024 roku z solidnym planem na rozpoczęcie zdjęć w 2025 roku. Sezon prawdopodobnie zostałby skrócony z ośmiu do sześciu odcinków, choć jeśli Levinson potrzebowałby ich więcej, HBO jest otwarte na ten pomysł.

HBO

Najlepsze seriale w historii - TOP50

Znamy już najlepsze seriale w historii - dziś to przekonanie nabiera zupełnie nowego, pełniejszego sensu. Chcemy Wam bowiem przedstawić zyskujące w ostatnich dniach olbrzymią popularność w mediach społecznościowych zestawienie, które skądinąd słusznie nazywane jest już "rankingiem wszystkich rankingów". To bez cienia wątpliwości najbardziej miarodajna lista najwybitniejszych małoekranowych produkcji wszech czasów. Skąd taki wniosek? Wypływa on z prostego faktu, że w tworzeniu poniższego rankingu pod uwagę wzięto wszystkie najważniejsze internetowe zestawienia pokazujące najlepsze seriale w historii.