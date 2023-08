Walka Oleksandr Usyk - Daniel Dubois w Megogo. Będzie transmisja

fot. MEGOGO

Już niedługo we wrocławskiej Arenie Tarczyński dojdzie do pojedynku bokserskiego o trzy z czterech najważniejszych tytułów. Rękawice skrzyżują Ukrainiec Oleksandr Usyk oraz Brytyjczyk Daniel Dubois. Pięściarze zawalczą o pasy mistrzowskie wagi ciężkiej: WBA, WBO i IBF. Usyk ma na koncie 20 zwycięstw, z czego 13 przez nokaut. Dubois zaś 19 wygranych (18 przez nokaut), ale również jedną porażkę.

Polscy miłośnicy sportu będą mieli możliwość obejrzeć starcie pięściarzy w Internecie. Na platformie streamingowej Megogo pojawi się specjalna transmisja. Możliwy jest dostęp na Smart TV, urządzeniach mobilnych i konsolach do gier. Platforma ta to nowość na polskim rynku. Jej oferta opiera się na szerokiej gamie stacji telewizyjnych oraz bibliotece filmów.

Gala boksu w Polsce

To już drugi raz, kiedy Polska jest gospodarzem imprezy mającej wyłonić mistrza świata wagi ciężkiej. Pierwsza gala odbyła się w 2011 roku we Wrocławiu, kiedy to Tomasz Adamek przegrał z Witalijem Kliczko po technicznym nokaucie.

Wydarzenie sportowe odbędzie się 26 sierpnia 2023.