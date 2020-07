Walmart zamieni parkingi w kina samochodowe

Źródło: Walmart

Amerykanie mają bogatą tradycję kin samochodowych, która w dobie restrykcji pandemicznych może ułatwić dotarcie do filmowych dóbr kultury. Walmart na mocy umowy partnerskiej z Tribeca Enterprises, organizatorami Festiwalu Filmowego Tribeca, powoła do życia 160 kin samochodowych. Na potrzeby tego przedsięwzięcia sieć przeznaczy swoje sklepowe parkingi.

Warto zauważyć, że nie jest to pierwsza inicjatywa tego typu a kolejny element programu Tribeca Drive-In organizowanego w takich miastach jak Arlington, Los Angeles, Miami, Nowy Jork czy Seattle. Na razie nie poznaliśmy harmonogramu spektaklu czy zasad funkcjonowania kin, ale jak zauważyli dziennikarze serwisu TechCruch, zaangażowanie się w to przedsięwzięcie sieci Walmart będzie szansą na dotarcie do odbiorców spoza wielkich miast.

Nad doborem filmów pieczę będą sprawować eksperci z Tribeca. Organizatorzy zapowiedzieli już, jakich produkcji możemy się spodziewać. I choć nie są to premierowe dzieła, w harmonogramie znajdzie się wiele kultowych filmów sprzed lat, m.in.:

Według wstępnych planów kino samochodowe od Walmartu będzie otwarte od sierpnia do października.