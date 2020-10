Falcon and the Winter Soldier - bohaterowie u boku Barona Zemo na nowym zdjęciu

Disney+

The Falcon and the Winter Soldier miało zadebiutować na Disney+ jeszcze w tym roku, ale ostatecznie raczej nie dojdzie do premiery w tym roku i pierwszym serialem Marvela będzie WandaVision, ponieważ ta produkcja zadebiutuje jeszcze w 2020 roku. Tym bardziej, że wciąż trwają zdjęcia do tej pierwszej produkcji.

Na nowym zdjęciu z planu widzimy tytułowych bohaterów granych przez Anthony'ego Mackiego oraz Sebastiana Stana w towarzystwie Barona Zemo (Daniel Brühl). Szczegóły fabularne nie są niestety znane, nie wiemy zatem jaką rolę w serialu odegra Zemo. Przypomnijmy, że tego antagonistę fani MCU mogli oglądać po raz pierwszy w filmie Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów. W serialu ma powrócić w ikonicznej z komiksów masce. Zobaczcie zdjęcie z planu:

W obsadzie serialu są także Emily VanCamp oraz Wyatt Russell. Data premiery nie jest znana.