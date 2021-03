Efekt WandaVision: komiksy schodzą jak ciepłe bułeczki. Ruszają dodruki klasyków

Marvel

Jak donoszą amerykańskie portale zajmujące się branżą komiksową, po zakończeniu emisji serialu WandaVision w Stanach Zjednoczonych wzrasta zainteresowanie powieściami graficznymi, w których pojawili się tytułowi bohaterowie. Nakład wielu z nich już się wyczerpał, a Marvel zdecydował się na szeroko zakrojone dodruki.

Według Entertainment Weekly Dom Pomysłów ponownie wypuści na rynek takie tytuły jak Vision ze scenariuszem Toma Kinga, Scarlet Witch (James Robinson) czy Vision and the Scarlet Witch (Steve Englehart i inni). Okazuje się także, że olbrzymią popularnością cieszył się słynny Ród M z 2005 roku, który jeszcze przed premierą produkcji MCU zaczął znikać z półek w ekspresowym tempie. Przypomnijmy, że to właśnie w tej serii Wanda Maximoff stworzyła nową rzeczywistość - ten wątek zainspirował także twórców serialu.

Co ciekawe, choć wszystkie powyższe komiksy dostępne są w ramach takich usług jak Marvel Unlimited czy comiXology, czytelnicy pragną je w pierwszej kolejności nabyć w wersji papierowej.

Scarlet Witch (James Robinson) - okładki