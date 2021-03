Nowy Kapitan Ameryka będzie gejem. Marvel wzmacnia LGBTQ w uniwersum

Nick Robles/Marvel

Marvel wyjawił, że nowy Kapitan Ameryka będzie postacią homoseksualną - taki obrót spraw już teraz odbił się głośnym echem wśród fanów Domu Pomysłów. Należący do społeczności LGBTQ nastolatek Aaron Fischer zadebiutuje w komiksowym uniwersum w czerwcu w pierwszym zeszycie serii limitowanej o tytule The United States of Captain America, którego autorami będą scenarzyści Christopher Cantwell i Joshua Trujillo oraz rysownicy Dale Eaglesham i Jan Bazaldua.

Ujawniono już, że cały cykl ma być złożony z 5 odsłon, a w każdej z nich poznamy inną wersję Capa, stającą w obronie konkretnej społeczności (grupa tych osób nosi nazwę "Kapitanów"). Według oficjalnego opisu fabuły w opowieści zobaczymy:

Steve'a Rogersa łączącego siły z Kapitanami Ameryki z przeszłości - Buckym Barnesem, Samem Wilson i Johnem Walkerem, który przemierza drogi USA, aby odnaleźć ukradzioną mu tarczę.

Aaron Fischer został natomiast przedstawiony przez Trujillo w sposób następujący:

Inspiracją dla niego są bohaterowie społeczności queer: aktywiści, przywódcy i zwyczajni ludzie walczący o lepsze życie. To nieustraszony nastolatek; staje w obronie uciśnionych i zapomnianych. Mam nadzieję, że jego debiutancka historia będzie dobrze rezonować wśród czytelników i pomoże w stworzeniu inspiracji dla kolejnej generacji herosów.

Tak z kolei o nowej postaci wypowiada się Bazaldua:

Projektowanie tego bohatera sprawiło mi wielką radość; jako osoba transpłciowa jestem szczęśliwy, że mam szansę pokazać jawnie homoseksualną postać, która podziwia Kapitana Amerykę i walczy ze złem, aby pomóc tym, którzy dla społeczeństwa są niewidoczni. Kiedy go rysowałem, myślałem nad tym, że Cap prawie zawsze walczy z niezwykle potężnymi istotami i ratuje świat, natomiast Aaron pomaga tym, którzy podążają sami przez ulicę i mierzą się z wszystkimi problemami codzienności.

Tak prezentuje się okładka komiksu i szkic postaci (w galerii znajdziecie również nowe materiały promujące specjalny zeszyt Captain America Anniversary Tribute #1, szykowany z myślą o 80. rocznicy komiksowego debiutu postaci):