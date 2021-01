WandaVision - co stało się z ciałem Visiona? Kevin Feige o Wandzie: nikt w MCU nie jest tak potężny jak ona

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Disney+

Kevin Feige kolejny raz zabrał głos w sprawie serialu WandaVision, którego pierwsze odcinki zostały entuzjastycznie przyjęte przez widzów i dziennikarzy. W 2018 roku ówczesny dyrektor Disneya, Bob Iger, zwrócił się do Feigego z tematem ewolucji i poszerzenia MCU na platformę streamingową Disney+. W następstwie zakończenia Sagi Nieskończoności, Feige zaczął rozwijać projekty telewizyjne, które byłyby bezpośrednio powiązane z filmami fabularnymi MCU.

Inauguracyjnym projektem był właśnie serial WandaVision, mający łączyć tradycje seriali komediowych, jednocześnie odkrywając tajemnicę Wandy Maximoff i w zagadkowy sposób wskrzeszonego Visiona.

Wanda i Vision to wspaniałe postacie z komiksów, które tylko zarysowaliśmy w filmach, gdzie w ich role wcielili się fenomenalni aktorzy. Chęć skierowania uwagi właśnie na te postacie i odtwórców ich ról była głównym powodem, dla którego chcieliśmy stworzyć WandaVision. Sposób, w jaki to zrobiliśmy, jest w dużej mierze efektem tego, że jako dzieciak spędziłem nadmierną ilość czasu oglądając telewizję i powtórki wielu, wielu komediowych serii. Wieczorami, po szkole, szukałem pocieszenia w tych programach. To był ten aspekt mojej młodości, który mnie zmienił, ukształtował tę osobę, którą się stałem, na dobre i złe. Nigdy nie miałem szansy tego w pełni wykorzystać. Moja miłość do wszelkiego rodzaju filmów gatunkowych została przelana we wszystkie 23 filmy spod szyldu Marvel Studios, ale wykorzystania tamtego aspektu mojej osobowości nie mogłem nawet rozważać. Komiks The Vision doprowadził mnie do stwierdzenia: połączmy te rzeczy i zróbmy z tego coś, co nie mogłoby być po prostu długim filmem. Zróbmy coś, co musi być serialem. Wspaniale było stworzyć coś, co mogło sprawdzić się wyłącznie w formie odcinkowej.

Kilka słów o swojej postaci powiedziała też Kathryn Hahn. Przypominamy, że według podejrzeń fanów serialowa Agnes to najprawdopodobniej Agatha Harkness, potężna, długowieczna wiedźma, która w komiksach Marvela była mentorką i nauczycielką Scarlet Witch. Jak wspominaliśmy w galerii easter eggów, wskazuje na to między innymi data rocznicy ślubu Agnes i jej tajemniczego męża, Ralpha.

Cóż, w przypadku niektórych seriali rzeczywistość jest taka, że musisz przyjmować i akceptować kolejne rozwiązania fabularne odcinek po odcinku. W tym wypadku miałam jednak ten luksus, że doskonale wiedziałam, dokąd to wszystko zmierza, od samego początku - poznałam każdy aspekt opowieści, wszystko. (...) Rola Agnes - na płaszczyźnie klasycznego serialu komediowego - to rola sąsiadki, która zawsze pojawia się niezapowiedziana, nieproszona i udziela niechcianych porad. Nie wiemy nic o jej domowym życiu, ale wiecznie narzeka, gdy przebywa w domu bohaterów. Istnieje cała tradycja i dziedzictwo podobnych postaci w naprawdę wielu serialach, a badanie tego tropu było naprawdę zabawne!

Aktorka wspomniała też, że musiała się nauczyć być strażnikiem tajemnicy i - jak się okazało - dobrze jej to wyszło. Ma wielu przyjaciół, którzy są fanami MCU i miłośnikami komiksów i bardzo chcieli wiedzieć, co wydarzy się w serialu. Dodała ze śmiechem, że nie zamierzała odegrać Marka Ruffalo, odnosząc się do sytuacji, w której wcielający się w Bruce'a Bannera/Hulka aktor swego czasu pozwolił sobie na ogromny spoiler.

fot. Disney+

Tymczasem jeden z redaktorów serwisu comicbook.com przedstawił teorię, którą być może częściowo potwierdził Paul Bettany. Brzmi ona następująco: po tym, jak Vision został zabity przez Thanosa, jego martwe ciało padło na ziemię w jednym z lasów Wakandy. To syntetyczne ciało i elementy sztucznej inteligencji J.A.R.V.I.S. wciąż są cenne (nie tylko dla Wandy), można więc zakładać, że nikt tam tego ciała nie pozostawił ani go nie zakopał.

Jak wiemy, w MCU Wanda zyskała swoje moce za sprawą Kamienia Umysłu, po przeprowadzonych na niej eksperymentach Wolfganga von Struckera. Kamień Umysłu zasadniczo zasilał Visiona. Zatem - być może - teoretycznie Wanda mogłaby zasilić swoimi pochodzącymi z Kamienia Umysłu mocami ciało Visiona i tymczasowo przywrócić go do życia. Przy okazji może też używać swoich telepatycznych umiejętności manipulacji umysłem, które widzieliśmy w Avengers: Czas Ultrona, i tworzyć ten inny świat poprzez Visiona lub wewnątrz niego - inni mogliby się do niego dostać, gdy zostaną do niego w jakiś sposób podłączeni, stając się częścią tej dziwnej, serialowej rzeczywistości.

Autor twierdzi, że teoria może wydawać się szalona, zwrócił jednak uwagę na słowa Paula Bettany'ego dotyczące ciała Visiona:

Cóż, wiem, co się stało z ciałem Visiona i wy wszyscy również się dowiecie. Jac Shaffer stworzył dość zawiłą, ale elegancką układankę; puzzle, które co tydzień będzie można układać. Będziecie zdzierać kolejne warstwy: ostatecznie nieprzypadkowo całość wpleciona jest w świat komediowych seriali. To wszystko ma sens.

Skoro Paul wie, co stało się z ciałem Visiona i o tym wspomina, to oznacza, że odpowiedź na to pytanie da nam właśnie WandaVision i ten wątek będzie miał znaczenie.

Przy okazji Bettany zdradził, że w planach była scena po napisach Avengers: Koniec gry, w której Wanda otwierała coś w rodzaju szuflady na ciało lub torbę na zwłoki, w której miało spoczywać ciało Visiona.

W wywiadzie dla Empire Magazine Kevin Feige długo wypowiadał się o postaci Wandy. Wydaje się pewne, że bohaterka będzie w 4. fazie MCU postacią kluczową.

Jeśli spojrzeć na Sagę Nieskończoności, to chyba żaden inny superbohater nie doznał większej traumy niż Wanda Maximoff. I żadna postać nie jest tak potężna jak Wanda. I żadna postać nie ma takiego zestawu mocy, wciąż źle zdefiniowanego i niezbadanego, jak Wanda. Pomyślałem więc, że warto byłoby zbadać tę moc po Endgame. Kto jeszcze jest świadomy jej mocy? Skąd tak naprawdę się wzięła? Czy Kamień Umysłu ją stworzył, czy jedynie odblokował?

Elizabeth Olsen zaś, siłą rzeczy, nie chciała zdradzić zbyt wiele w związku z jej serialowymi dziećmi. Twierdzi, że Wanda i Vision, pełni miłości, pozwolą im "pójść w kierunku, który jest im przeznaczony". Będą bezwarunkowo kochać swoje dzieci i pozwolą im stać się tym, kim mają się stać.

Zobacz także: