WandaVision ma najwyższy procent pozytywnych opinii w historii MCU

fot. Marvel/Disney+

Wszyscy z ciekawością wypatrywali wyniku serialu WandaVision na portalu RottenTomatoes, który zbiera recenzje z wielu miejsc świata. To staje się wyznacznikiem sukcesu artystycznego danej produkcji. Chociaż serial w dniu premiery miał znakomite 95% pozytywnych recenzji, dzień później ma ich już 97%. Ten wynik osiągnięto przy 127 recenzjach (119 pozytywnych, 8 negatywnych).

Patrząc przez pryzmat całego uniwersum Marvela oznacza to, że w ocenach dziennikarzy WandaVision zdobyła najwięcej pozytywnych opinii. Do tej pory faworytem była nominowana do Oscara Czarna Pantera, która wciąż ma wynik 96%. Oczywiście chodzi o liczbę pozytywnych opinii wśród opublikowanych recenzji, więc jest to ciekawostka i zarazem istotny element analizy odbioru danej produkcji.

Zobacz także:

Inaczej to wygląda, gdy patrzymy na średnią ocen. Obecnie WandaVision ma 7,68/10 co wpisuje się w średnią większości hitów MCU. Czarna Pantera natomiast ma 8,3/10 a Avengers: Koniec gry 8,2/10.

Kevin Feige, szef Marvel Studios wyjaśnił kwestię reklam w WandaVision, które osadzone są w świecie Avengers. Tłumaczy, że nie są one pustym easter-eggiem dla fanów, którzy będą wyłapywać wszelkie smaczki i nawiązania. Według niego jest to jeden z elementów budujących warstwę tajemnicy tej historii i ma on znaczenie.

WandaVision - kulisy

Wideo pokazuje ujęcia z planu i kilka scen, których jeszcze nie było w trailerze.