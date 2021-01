WandaVision - odcinek 1. i 2. zrodziły morze pytań. Easter eggi, nawiązania, spekulacje

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel/Disney+

Serial WandaVision zadebiutował już w platformie Disney+. 1. i 2. odcinek najnowszej odsłony MCU stają się nie lada gratką dla wszystkich, którzy kochają easter eggi, nawiązania popkulturowe i inne odniesienia, poszerzające naszą perspektywę odbioru ekranowych wydarzeń. Jesteśmy bowiem niemal pewni, że przynajmniej część z Was niektóre elementy fabuły wprawiły w konfuzję. Śpieszmy z pomocą i - nade wszystko - z wyjaśnieniami.

Produkcja Marvel Studios w swoich premierowych odcinkach przynosi jeszcze więcej pytań niż udziela odpowiedzi. Powstało olbrzymie pole do spekulacji w rozmaitych kwestiach, np. prawdziwej tożsamości tzw. "Pszczelarza", ewentualnego wprowadzenia postaci X-Menów do Kinowego Uniwersum Marvela, nie mówiąc o tym, że niektórzy widzowie zastanawiają się nad tym, czy na ekranie pośrednio nawiązano do... Thanosa.

Trzeba w tym miejscu mocno zaakcentować, że tak liczne dywagacje stają się pokłosiem faktu, iż pierwsze odsłony WandaVision są stosunkowo oszczędne jeśli chodzi o rzucanie nowego światła na zasadniczą oś fabularną. Pozostaje nam więc posiłkowanie się teoriami - o najważniejszych z nich także przypominamy w naszej galerii.

WandaVision, odcinek 1. i 2. - easter eggi, nawiązania, spekulacje

Niezwykle istotne wydaje się to, że Wanda i Vision mieszkają w domu o numerze 2800. Nie jest wykluczone, że akcja serialu rozgrywa się więc na alternatywnej Ziemi-2800. W komiksie „Vision” ze scenariuszem Toma Kinga główni bohaterowie przenieśli się do domu oznaczonego numerem 616, co miało potwierdzać, że akcja historii została ulokowana na podstawowej dla świata Marvela Ziemi-616.