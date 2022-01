WandaVision – specjaliści z ILM pokazali, jak powstała scena znikania Visiona

Źródło: Marvel/Disney+

12 stycznia 2022 minął rok od debiutu serialu WandaVision, który spotkał się z ciepłym odbiorem ze strony fanów filmowego uniwersum Marvela. Produkcja Disney+ opowiadająca losy Wandy po wydarzeniach z filmu Avengers: Koniec gry była powszechnie chwalona zarówno za scenariusz, jak i efekty specjalne, za które odpowiadał zespół Industrial Light & Magic.

Aby uczcić udany debiut tej produkcji, specjaliści z ILM postanowili podzielić się nowym nagraniem przedstawiającym kulisy prac nad jedną ze scen z finałowego odcinka serialu:

Nagranie przybliża nam proces powstawania ujęcia, w którym obserwujemy, jak świat wokół Wandy zaczyna się rozpadać. Przy rejestrowaniu tej sceny sięgnięto po green screen, na który nałożono wszystkie migawki widoczne na trzecim planie. Warto zauważyć, że w postprodukcji stworzono zarówno wnętrza, jak i fasadę budynku.

Materiał zdradza także, w jaki sposób powstał efekt znikania Visiona. W nagraniu brała udział zarówno Elizabeth Olsen, jak i Paul Bettany, aktor usuwa się z kadru dopiero w momencie, w którym odgrywany przez niego bohater zaczyna się rozpadać. To w tym momencie do gry wchodzą specjaliści od efektów specjalnych, którzy nakładają na tło wirtualny model Visiona i poddają go procesowi rozkładu, wykorzystując do zilustrowania tego zjawiska widowiskowe efekty cząsteczkowe.

