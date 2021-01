WandaVision to list miłosny do telewizji - Feige zapowiada coś ekstremalnego. Powrót znanych z MCU postaci i nowy spot

Disney+

Kevin Feige powtarza, że WandaVision to dla MCU początek czegoś zupełnie nowego i innego - produkcja, w pewnym sensie, bardzo odważna. - Od początku istnienia Marvel Studios mówiliśmy, że w przyszłości nie chcemy robić filmów jednego typu - przypomina. WandaVision ma być "ekstremalną wersją" tej pierwotnej wizji - zobaczymy w nim jej osobliwą, wręcz awangardową naturę. Prawdziwą zabawę formatami. Feige podkreślił, że Disney+ umożliwił kreatywne rozszerzenie podejścia do kolejnych produkcji. W rzeczywistości to właśnie WandaVision, wielki list miłosny do historii telewizji, hołd dla seriali, będzie prawdziwym otwarciem czwartej fazy MCU.

Producent i mózg MCU pół-żartem wyznał, że teraz w końcu czuje, iż cały ten długi czas, który spędził kiedyś na zabawie figurkami na podwórku, a także na oglądaniu Nick at Nite i starych amerykańskich seriali, w końcu został usprawiedliwiony i uzasadniony. Feige przyznał, że kochał telewizję i oglądał jej bardzo, bardzo dużo. Ponownie zapowiedział zabawę wieloma stylami znanymi z różnych seriali.

Jednym z niekonwencjonalnych pomysłów, które zobaczymy w produkcji, będą... reklamy. Będą to reklamy w pełni inherentne, w zaskakujący sposób łączące się z MCU. Feige wyjaśnił, że chcieli pokazać, jak prawdziwy świat przedziera się do idyllicznego domu Scarlett Witch i Visiona. Zdecydowali, że pokazanie dziwnych reklam spoza "bańki" bohaterów będzie dobrym sposobem. Feige zaznaczył, że osoby, które znają filmy MCU, powinny odpowiednio je zinterpretować i połączyć z wydarzeniami z przeszłości. Dla całej reszty będą to po prostu dziwaczne wersje reklam z lat 50. lub 60.

Producent dodał też, że WandaVision to pewnego rodzaju test. Być może MCU czeka więcej seriali w stylu komediowym czy sitcomowym.

W sieci pojawił się też kolejny spot promujący nadchodzący serial MCU - zawiera on niepublikowane dotąd ujęcia:

https://twitter.com/wandavision/status/1348313657701093377

W WandaVision zobaczymy dwie znane z filmów Marvela postacie - Darcy Lewis (Kat Dennings), którą widzieliśmy w filmach o Thorze, a także agenta Jimmy'ego Woo (Randall Park), który pojawił się w filmie Ant-Man i Osa. Najwyraźniej oboje pracują teraz dla organizacji S.W.O.R.D., nie wiemy jednak, co doprowadziło ich do miejsca, w którym się teraz znajdują i jaka będzie ich rola w serialu. Matt Shakman, reżyser, wyjawił jedynie, że Darcy Lewis uzyskała stopień doktora i jest teraz "prawdziwą ekspertką w swej dziedzinie". Scenarzysta Jac Schaeffer powiedział, że mają oni do rozwiązania pewną tajemnicę - wiele pytań i żadnych odpowiedzi.

WandaVision pokaże nam też dorosłą Monikę Rambeau, w którą wciela się Teyonah Parris. Ostatnio widzieliśmy ją w wersji dziecięcej w filmie Kapitan Marvel, który rozgrywa się w latach 90. Parris zapowiedziała, że w serialu dowiemy się, kim stała się jej postać. Dowiemy się, co przeszła, co widziała i co ją ukształtowało. Rambeau zobaczymy ponownie u boku Kapitan Marvel i Ms. Marvel w widowisku Kapitan Marvel 2.

W 2019 roku w encyklopedii poświęconej Kinowemu Uniwersum Marvela znalazły się interesujące informacje dotyczące genezy Scarlet Witch. Opis bohaterki wskazuje, że Kamień Umysłu mógł wywołać lub odblokować drzemiące w bohaterce moce. Wygląda na to, że Kamień Umysłu powróci pod postacią... telewizyjnego pilota, który będzie dzierżyć Wanda.

Przy okazji, w jednym z najnowszych wywiadów, Elizabeth Olsen przyznała, że od Avengers: Koniec gry woli Wojnę bez granic. Nic dziwnego:

Cóż, czuję się bardziej związana z Infinity War, ponieważ to ten film był dla mnie intensywniejszym doświadczeniem. Przy Endgame byłam... zdezorientowana.

Tymczasem Kevin Feige został też zapytany o pojawienie się X-Men w MCU. Feige udzielił - w swoim stylu - odpowiedzi bardzo enigmatycznej. Na pytanie, czy WandaVision będzie wprowadzeniem dla X-Men, odparł: z perspektywy czasu, wszystko może być furtką do wszystkiego. Przede wszystkim jednak serial będzie początkiem drogi do multiwersum - poprzez Spider-Mana 3, aż po film Doctor Strange in the Multiverse of Madness.