WandaVision: znana z komiksów organizacja w serialu. Znamy nazwisko kompozytora

Niewiele wiadomo o nadchodzącym serialu wchodzącym w skład MCU pt. WandaVision z Elizabeth Olsen i Paulem Bettanym w rolach głównych. Nowe zdjęcia z planu ujawniają jednak, że znana z komiksów Marvela organizacja S.W.O.R.D. będzie odgrywała jakąś rolę w fabule.

W komiksach S.W.O.R.D., podobnie jak S.H.I.E.L.D. jest organizacją specjalizującą się w ochronie Ziemi przed nadludzkimi zagrożeniami. S.W.O.R.D. zajmuje się przede wszystkim zagrożeniami pozaziemskimi. Wygląda na to, że w serialu WandaVision organizacja będzie prowadzić jakieś śledztwo. Zobaczcie sami:

Poznaliśmy też twórcę ścieżki dźwiękowej do serialu. Jest nim Christophe Beck, który wcześniej pracował nad soundtrackami do m.in. Krainy lodu, Kac Vegas, Na skraju jutra czy Buffy: Postrach wampirów, a także do Ant-Mana i Osy Marvela.

Serial WandaVision ma skupiać się na postaci Wandy Maximoff (Scarlet Witch), a jego akcja ma rozgrywać się po wydarzeniach z Avengers: Koniec gry. Podobno Wanda po przeżytych dramatach ma wykreować sobie sielankową rzeczywistość, w której Vision wciąż żyje. Kevin Feige potwierdził, że serial poprowadzi bezpośrednio do filmu Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

WandaVision - premiera jesienią 2020 roku.