Tak wygląda gameplay w Warhammer 40,000: Dawn of War 4. Nowy zwiastun przedstawia rozgrywkę
Nadchodząca strategia czasu rzeczywistego, Warhammer 40,000: Dawn of War 4, doczekała się kolejnego zwiastuna. Tym razem twórcy i wydawca udostępnili wideo, w którym dostaliśmy pierwsze spojrzenie na rozgrywkę.
Firmy Deep Silver oraz KING Art Games podzieliły się z graczami nowym materiałem z gry Warhammer 40,000: Dawn of War IV, czyli kolejnej odsłony popularnej serii strategii czasu rzeczywistego. Podczas wydarzenia PC Gaming Show Tokyo Direct zaprezentowano zwiastun ukazujący krótkie, ale efektowne fragmenty rozgrywki.
Wideo zatytułowane Back to War zostało w całości zarejestrowane na silniku gry Warhammer 40,000: Dawn of War 4. W materiale możemy zobaczyć zróżnicowane biomy, proces budowania baz, a także widowiskowe starcia potężnych armii.
Premiera Warhammer 40,000: Dawn of War IV została zaplanowana na rok 2026, jednak dokładna data nie została jeszcze ujawniona. W produkcji znajdą się cztery frakcje, którymi gracze będą mogli pokierować zarówno w trybie dla jednego gracza, jak i w potyczkach wieloosobowych. Nie zabraknie także cenionych przez fanów trybów, takich jak klasyczna potyczka czy Ostatni Bastion.
Źródło: informacja prasowa
