Watch Dogs: Legion - tryb mutliplayer ponownie opóźniony

9 marca gra Watch Dogs: Legion miała zostać wzbogacona o tryb multiplayer. Kiedy wszyscy szykowali się na podbój Londynu online, Ubisoft postanowił zepsuć całą zabawę i opóźnił debiut tej formy rozgrywek na wszystkich platformach.

W zdecydowanie lepszej sytuacji są posiadacze tej produkcji na konsolach Sony i Microsoftu oraz w usłudze Google Stadia, bo tam multiplayer zawita już 23 marca. Gorzej sytuacja wygląda w przypadku pecetów - tu Ubisoft nie jest w stanie podać nawet przybliżonego terminu pojawienia się stosownej aktualizacji.

Według informacji ujawnionych przez wydawcę, powodem przełożenia premiery jest błąd, który występuje w misjach taktycznych.

A message from the Watch Dogs: Legion team about the Online Mode: pic.twitter.com/VVeaZ7v7yb

— Watch Dogs: Legion (@watchdogsgame) March 5, 2021