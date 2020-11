Pierwsze Watch Dogs może trafić na konsole PS5 i Xbox Series X/S

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Ubisoft

Watch Dogs dała początek serii, która do dziś cieszy się sporą popularnością. Najnowsza odsłona z podtytułem Legion ukazała się na rynku pod koniec października i prawdopodobnie nie będzie końcem marki. Wygląda również na to, że Ubisoft ma w planach odświeżenie pierwszej części i wydanie jej na konsole nowej generacji.

ESRB, amerykańska organizacja nadająca kategorie wiekowe grom, sklasyfikowała produkt Watch Dogs Complete Edition w wersji na PS5 i Xbox Series X/S. Nie wiadomo czy jest to błąd, czy rzeczywiście wydawca planuje zając się grą. Póki co radzimy podchodzić do tych informacji z dystansem.

Możliwe, że sprawa wyjaśni się w niedalekiej przyszłości. Ubisoft w dalszym ciągu zamierza organizować transmisje z zapowiedziami swoich gier, więc możliwe, że tam dowiemy się czegoś więcej.

Chociaż informacja ta jest niepotwierdzona, to już teraz rozbudziła ona nadzieje graczy na to, że twórcom uda się wreszcie osiągnąć poziom grafiki zbliżony do tego z pamiętnej prezentacji z targów E3 2012.