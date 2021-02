Diablo 4 – Rogue wraca do gry. Zwiastun prezentuje nową klasę postaci

Blizzard

Niestety potwierdziły się plotki związane nie tylko z Diablo 2: Resurrected, ale też i brakiem daty premiery Diablo 4. Wygląda więc na to, że na debiut tej produkcji będziemy musieli poczekać co najmniej do 2022 roku. Na osłodę otrzymaliśmy jednak nowy zwiastun gry, który przedstawia powracającą, grywalną klasę postaci – będzie nią Rogue (łotrzyca), w którą można było wcielić się w pierwszej odsłonie tej popularnej serii.

Zwiastun jest nie tylko bardzo mroczny i klimatyczny, ale też przedstawia fragmenty rozgrywki z łotrzycą w roli głównej. Bohaterka będzie specjalizować się w szybkich atakach i zadawaniu dużych obrażeń. Gracze będą mogli wyposażyć ją w łuk lub sztylety, by siać zniszczenie w szeregach wroga z dystansu lub bliska. Twórcy podkreślają sporą swobodę w doborze ekwipunku i umiejętności, więc nic nie będzie stało na przeszkodzie, by łączyć walkę z na daleki i bliski dystans w zabójcze kombinacje.

Diablo 4 zmierza na PC i konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series S/X.