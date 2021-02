Valheim nie zwalnia tempa. Sprzedano już ponad 3 miliony egzemplarzy

Iron Gate

Studio Iron Gate ze Szwecji zdecydowanie ma powody do zadowolenia. Ich produkcja, Valheim, sprzedała się w ponad trzech milionach egzemplarzy w niecałe trzy tygodnie od debiutu we Wczesnym Dostępie na platformie Steam. To rewelacyjny wynik, szczególnie jak na tytuł wykonany przez niewielką ekipę deweloperów.

Podzielono się też innymi, ciekawymi statystykami. Gra ma ponad 70 tysięcy opinii (96% pozytywnych) i dzięki temu znalazła się na 78 najlepiej ocenianych produkcji na platformie Valve. Imponujące wyniki są też widoczne na Twitchu – Valheim jest obecnie siódmym najchętniej oglądanym tytułem, wyprzedzając m.in. Minecrafta, CS:GO i Rust, a widzowie łącznie obejrzeli ponad 20 milionów godzin transmisji.

Przypominamy, że Valheim zadebiutowało 2 lutego. Twórcy mówią, że ich dzieło będzie dostępne w ramach Wczesnego Dostępu przez około rok, ale już teraz oferuje 75% mechanik i 50% planowanej zawartości. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat tej produkcji, to zachęcamy do zapoznania się z naszymi pierwszymi wrażeniami.