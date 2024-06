Watch Dogs z kolejną gwiazdą. Znacie go z prequela Igrzysk śmierci

fot. materiały prasowe

Jeszcze w marcu poinformowano, że powstaje ekranizacja gry Watch Dogs. Pierwszą gwiazdą filmu została Sophie Wilde. Teraz dołączył do niej Tom Blyth, który znany jest z Igrzysk Śmierci: Ballady o ptakach i wężach. Aktor znany jest także z filmów Robin Hood oraz Błogosławieństwo. Szczegóły jego roli nie zostały ujawnione.

Watch Dogs - Tom Blyth dołączył do obsady filmu

Reżyserem Watch Dogs jest Mathieu Turi. Francuski filmowiec nakręcił wcześniej horrory Wrogi, Meander i Dark Faces. Za scenariusz odpowiada Christie LeBlanc, zaś za poprawki do skryptu Victoria Baty. Yariv Milchan, prezes i dyrektor generalny New Regency oraz Natalie Lehmann, prezes ds. filmów i telewizji w New Regency, będą producentami wraz z Margaret Boykin, dyrektor ds. treści w Ubisoft Film & Television.

Szczegóły fabuły filmowej wersji Watch Dogs nie są na razie znane, ale będzie to oryginalna historia, a nie opowieść znana z gier. Nie wiadomo również, kiedy ruszą zdjęcia, ani też kiedy doczekamy się premiery filmu.

Pierwsza część Watch Dogs zadebiutowała w 2014 roku. Opowiadała historię Aidena Pearce’a, eksperta od włamań do systemów elektronicznych. Za pomocą swojego smartfona bohater mógł siać w mieście prawdziwy chaos, powoli niszcząc opresyjny system inwigilacji obywateli, znany jako ctOS, za który odpowiada firma Blume. Bohater dołącza do grupy DedSec, którzy sprzeciwiają się działalności korporacji. Najnowszą odsłoną serii jest Watch Dogs: Legion, która została wydana w 2020 roku.