DCU zakończyło jej przygodę z Supergirl. Sasha Calle szczerze komentuje

Sasha Calle w rozmowie z portalem The Hollywood Reporter zdradziła, jak wspomina pracę przy filmie Flash, w którym zagrała Supergirl. Choć ma wiele pozytywnych wspomnień i jest dumna z tego, co stworzyli, to było to wyjątkowo trudne doświadczenie.

„To było bardzo trudne. Miałam słodko-gorzkie uczucia, manewrując między tym wszystkim. Byłam bardzo podekscytowana, ale wiele pytań pozostawało bez odpowiedzi, więc było to bardzo słodko-gorzkie doświadczenie.”

Nic dziwnego, że rola we Flashu mogła być dla aktorki trudnym doświadczeniem. Była wtedy bardzo zapracowana, ponieważ łączyła pracę nad dwoma projektami. W trakcie promocji filmu wyszły na jaw także kontrowersje związane z Ezrą Millerem, który grał główną rolę. W związku z tym Sasha Calle musiała promować produkcję bez najważniejszej osoby w obsadzie, unikając pytań na jej temat. Poza tym w tym czasie ogłoszono, że James Gunn i Peter Safran staną na czele nowego kinowego uniwersum DC, a niemal cała stara załoga zostanie przez nich zastąpiona, by zapewnić franczyzie świeży start. A to oznaczało, że jej kariera Supergirl miała być wyjątkowa krótka.

Sasha Calle o stracie roli Supergirl

Na pytanie, czy było to frustrujące, że nakręciła scenę, która miała na stałe wprowadzić Supergirl do franczyzy, tylko po to, by stracić rolę, aktorka szczerze odpowiedziała:

„Oczywiście, że tak! Byłam tak bardzo zakochana w tej roli. Wielokrotnie rozmawiałam o jej przyszłości. Kiedy podpisywałam kontrakt, dotyczyło to umowy na wiele filmów. To coś powszechnego, jeśli chodzi o duże franczyzy. Więc to, co się stało, było dla mnie bardzo przykre i dezorientujące. Ostatecznie wiem, że zrobiłam, co mogłam. [...]”

Mimo to, Sasha Calle jest z siebie dumna i cieszy się, że miała szansę zagrać Supergirl, a widzom spodobał się jej występ.

„Ostatecznie patrzę na to z perspektywy czasu jako na coś superpięknego. Sądzono, że taka queerowa Latynoska, jak ja, nie może zostać Supergirl. Ale mi się udało i nikt mi tego nie może odebrać. To jest dla mnie najważniejsze - zrobiłam coś, co było ważne. I obojętnie, czy widziałeś we mnie swoje odbicie czy nie, wiele osób poczuło z nią więź i szczerze ją pokochało.”

Sasha Calle opowiedziała także o sytuacji, gdy podczas zakupów zaczepił ją ochroniarz i pochwalił jej występ jako Supergirl. Powiedział, że „wymiata” i widzowie ją kochają. Był to dla niej bardzo ważny i piękny moment.

