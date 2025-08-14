Jaki będzie finał 2. sezonu Wednesday? Oto zwiastun drugiej połowy i nowe zdjęcia

fot. Netflix

Pierwsza połowa 2. sezonu Wednesday, największego anglojęzycznego serialu w historii Netflixa, zadebiutowała jakiś czas temu. Na zwieńczenie tegorocznej historii córki z Rodziny Addamsów nie trzeba będzie długo czekać. Netflix podzielił się pierwszym zwiastunem finałowych odcinków, a także porcją nowych zdjęć oraz plakatem. Oto, czego można się spodziewać po finale 2. sezonu Wednesday.

Poniżej prezentujemy zwiastun do 2. połowy 2. sezonu Wednesday:

Wednesday: sezon 2 - nowy plakat i zdjęcia z 2. połowy serii

Wednesday: sezon 2 - opis fabuły

Wednesday Addams (Jenna Ortega) powraca, aby znowu przemierzać gotyckie korytarze Akademii Nevermore, gdzie czekają na nią nowi wrogowie i nowe problemy. W tym sezonie Wednesday ma na głowie rodzinę, przyjaciół i dawnych przeciwników, co oznacza kolejny rok zachwycająco mrocznego i szalonego chaosu. Uzbrojona w swój charakterystyczny, ostry jak brzytwa dowcip i beznamiętny urok Wednesday zostaje również wciągnięta w nową mrożącą krew w żyłach nadprzyrodzoną tajemnicę