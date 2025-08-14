Przeczytaj w weekend
Reklama
placeholder

Jaki będzie finał 2. sezonu Wednesday? Oto zwiastun drugiej połowy i nowe zdjęcia

Premiera finałowych odcinków 2. sezonu Wednesday już niebawem. Netflix podzielił się z tej okazji pierwszym ich zwiastunem, a także nowymi zdjęciami i plakatem. Jak się to prezentuje?
Reklama
placeholder

Premiera finałowych odcinków 2. sezonu Wednesday już niebawem. Netflix podzielił się z tej okazji pierwszym ich zwiastunem, a także nowymi zdjęciami i plakatem. Jak się to prezentuje?
Reklama
placeholder
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  wednesday 
zdjęcia netflix zwiastun
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  wednesday 
zdjęcia netflix zwiastun
Wednesday: sezon 2 fot. Netflix
Reklama

Pierwsza połowa 2. sezonu Wednesday, największego anglojęzycznego serialu w historii Netflixa, zadebiutowała jakiś czas temu. Na zwieńczenie tegorocznej historii córki z Rodziny Addamsów nie trzeba będzie długo czekać. Netflix podzielił się pierwszym zwiastunem finałowych odcinków, a także porcją nowych zdjęć oraz plakatem. Oto, czego można się spodziewać po finale 2. sezonu Wednesday.

Nowy Bond - absolutnie zaskakujący kandydat do roli. Ma 37 lat i rude włosy

Poniżej prezentujemy zwiastun do 2. połowy 2. sezonu Wednesday:

Wednesday: sezon 2 - nowy plakat i zdjęcia z 2. połowy serii

Wednesday: sezon 2

arrow-left
Wednesday: sezon 2
fot. Netflix
arrow-right

Wednesday: sezon 2 - opis fabuły

Wednesday Addams (Jenna Ortega) powraca, aby znowu przemierzać gotyckie korytarze Akademii Nevermore, gdzie czekają na nią nowi wrogowie i nowe problemy. W tym sezonie Wednesday ma na głowie rodzinę, przyjaciół i dawnych przeciwników, co oznacza kolejny rok zachwycająco mrocznego i szalonego chaosu. Uzbrojona w swój charakterystyczny, ostry jak brzytwa dowcip i beznamiętny urok Wednesday zostaje również wciągnięta w nową mrożącą krew w żyłach nadprzyrodzoną tajemnicę

Źródło: informacja prasowa

Reklama
placeholder
Powiązane seriale

8,0

2022
Oglądaj TERAZ Wednesday Komedia

Najnowsze

1 Peacemaker
-

Antybohater DCU dostanie swój kinowy projekt? Specyficzna odpowiedź Jamesa Gunna

2 Thunderbolts*
-

Kiedy premiera Thunderbolts* w Disney+? Oficjalna data!

3 Maciej Musiał
-

Maciej Musiał z nowym projektem. Znany polski aktor wybierze się do Krainy Snów

4 Ultimatum Bourne’a (2007) - 92%
-

Co z kolejną częścią Jasona Bourne'a? Nowe informacje

5 Piep*zyć Mickiewicza 2
-

Hitowa polska komedia dostępna w streamingu. Gdzie obejrzeć Piep*zyć Mickiewicza 2?

6 Lepiej późno niż wcale
-

Już dziś spotkanie z Małgorzatą Zajączkowską w Zwierzyńcu. Pokaz filmu na LAF 2025

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e156

Moda na sukces

s15e12

Masterchef (US)

s17e07

U nas w Filadelfii

s11e02

Wykute w ogniu

s11e03

Wykute w ogniu

s38e144

Zatoka serc

s38e145

Zatoka serc

s38e146

Zatoka serc
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Echoes of the End

12

sie

Gra

Echoes of the End
Głęboko pogrzebany i inne opowiadania

12

sie

Książka

Głęboko pogrzebany i inne opowiadania
Księga Innych Miejsc

12

sie

Książka

Księga Innych Miejsc
Generacje

12

sie

Książka

Generacje
Polowanie na czarownice w Polsce w XVI-XVIII wieku

12

sie

Książka

Polowanie na czarownice w Polsce w XVI-XVIII wieku
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Brianna Hildebrand
Brianna Hildebrand

ur. 1996, kończy 29 lat

Mila Kunis
Mila Kunis

ur. 1983, kończy 42 lat

Catherine Bell
Catherine Bell

ur. 1968, kończy 57 lat

Halle Berry
Halle Berry

ur. 1966, kończy 59 lat

Carl Lumbly
Carl Lumbly

ur. 1951, kończy 74 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2 Kadr z 2. sezonu serialu Wednesday
-

Obsada Wednesday 2: kogo grają Lady Gaga i inne gwiazdy?

3 Zdjęcie promujące ramówkę Polsatu na jesień 2025
-

Ramówka Polsatu na jesień 2025 - te programy i seriale rozgrzeją widzów

4

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

5

Dlaczego Wednesday nie mruga? Jenna Ortega odpowiedziała

6

Idź na całość: data premiery programu już znana. Kiedy pierwszy odcinek?

7

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

The Floor z kolejną edycją? Znamy odpowiedź

9

Wiaderko na popcorn do filmu Eminema budzi kontrowersje. Jak wygląda?

10

Robert Makłowicz wraca do telewizji. Gdzie będzie można go oglądać?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Newsy

Premiery

Osoby

Linki

Wydawca

Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV