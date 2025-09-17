2. sezon Wednesday w rankingu wszech czasów Netflixa. Wyrzucił z TOP10 Stranger Things

fot. Netflix

Reklama

Pomimo że drugi sezon wielkiego hitu Netflixa Wednesday nie uzyskał tak wysokich wyników oglądalności, jak pierwsza seria, która stała się światowym fenomenem, to i tak może się pochwalić imponującymi liczbami. Po wprowadzeniu na platformę drugiej części nowej odsłony, drugi sezon wskoczył na listę najpopularniejszych anglojęzycznych seriali wszech czasów streamera.

Czytaj więcej: Powstanie spin-off Wednesday! Znamy głównego bohatera

2. sezon Wednesday w TOP10 Netflixa

Cały 2. sezon Wednesday osiągnął 94,5 milionów wyświetleń (chodzi o łączny czas spędzony na oglądaniu danej produkcji podzielony przez czas jej trwania). Netflix tworzy listę wszech czasów obliczając łączną liczbę wyświetleń każdego tytułu do 91 dni po premierze. W przypadku 2. sezonu, który został podzielony na dwie części, sumuje wyświetlenia z 91 dni od premiery ostatnich odcinków. To oznacza, że będą one zliczane aż do początku grudnia, więc prawdopodobnie 2. sezon będzie się piąć w górę listy. Na tę chwilę jest na 10. miejscu, z którego zrzucił 3. serią Stranger Things. Zobaczcie poniżej, jak prezentuje się nowy ranking wszech czasów Netflixa.

Netflix - TOP 10 anglojęzycznych seriali wszech czasów

10. Wednesday (2. sezon) - 95,4 mln wyświetleń Zobacz więcej Reklama

Jeśli chodzi o ostatni tydzień to Wednesday nie okazała się najpopularniejszym programem telewizyjnym pomiędzy 8-14 września. Na szczycie znalazła się walka bokserska Terence'a Crawforda z Canelo Álvarezem, która zgromadziła 17,7 miliona wyświetleń. Dla porównania serial z Jenną Ortegą uzyskał 15 mln wyświetleń. Warto dodać, że 1. sezon znalazł się na szóstym miejscu z 3,6 mln wyświetleń.

fot. Netflix

Wednesday - zdjęcia z 2. sezonu