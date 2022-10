Wednesday - pełny zwiastun serialu o rodzinie Addamsów. Jest wujek Fester i Christina Ricci!

fot. Netflix

Prosto z New York Comic Con 2022 pojawił się pełny zwiastun serialu Wednesday. Przede wszystkim pokazuje on Akademię Nevermore oraz zapowiada szalone przygody Wednesday Addams (Jenna Ortega). Zdradza on też, że w role wujka Festera wciela się Fred Armisen oraz pokazuje kogo gra Christina Ricci, czyli odtwórczyni roli Wednesday z filmu Rodzina Addamsów z lat 90. Jest to kompletnie oryginalna postać stworzona na potrzeby serialu.

Wednesday - pełny zwiastun

Wednesday - opis fabuły

Przepełniona zjawiskami paranormalnymi opowieść detektywistyczna osadzona w czasie, gdy Wednesday Addams pobiera nauki w Akademii Nevermore. Nasza bohaterka próbuje zapanować nad swoimi nowo odkrytymi mocami psychicznymi, powstrzymać mordercze siły terroryzujące okolicę oraz rozwiązać nadnaturalną zagadkę, której częścią przed 25 laty stali się jej rodzice. Zobaczymy też, jak Wednesday odnajdzie się w gąszczu relacji z innymi uczniami Akademii Nevermore.

Wednesday

Wednesday - obsada

W role członków rodziny Addamsów wcielają się Catherine Zeta-Jones (Morticia Addams), Luis Guzmán (Gomez Addams), Fred Armisen (wujek Fester), Isaac Ordonez (Pugsley Addams) oraz Lucius Hoyos (młody Gomez). Natomiast w kultowego Rączkę wciela się Victor Teodor Dorobantu.

W obsadzie znajdują się Gwendoline Christie (Principal Larissa Weems), Jamie McShane (Sheriff Galpin), Percy Hynes White (Xavier Thorpe), Hunter Doohan (Tyler Galpin), Emma Myers (Enid Sinclair), Joy Sunday (Bianca Barclay), Naomi J Ogawa (Yoko Tanaka), Moosa Mostafa (Eugene Ottinger), Georgie Farmer (Ajax Petropolus) oraz Riki Lindhome (Dr. Valerie Kinbott).

Wednesday - premiera 23 listopada 2022 roku w Netflixie.