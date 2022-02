Weird: The Al Yankovic Story - Daniel Radcliffe nie do poznania. Zobacz metamorfozę aktora

fot. IMDB.com

Weird: The Al Yankovic Story to film biograficzny o tytułowej postaci, który jest znany z tworzenia muzycznych parodii znanych dzieł popkultury i nie tylko . Zdobył on pięć nagród Grammy i ma na koncie rekord najlepiej sprzedającego się artysty muzycznego w kategorii komedii.

Weird: The Al Yankovic Story - Daniel Radcliffe na zdjęciu

Słynny odtwórca roli Harry'ego Pottera jest nie do poznania na pierwszym zdjęciu z filmu biograficznego.

fot. materiały prasowe

Autorami scenariusza są Eric Appel i sam Yankovic. Appel znany z serii Funny or Die stoi za kamerą. Wybrano go, ponieważ w 2010 roku stworzył krótkometrażowy film w tym stylu i spotkał się on z dobrym odbiorem.

Prace na planie ruszyły w styczniu 2022 roku w Los Angeles. 'Weird Al' Yankovic, Max Silva, Mike Farah, Joe Farrell, Whitney Hodack, Tim Headington, Lia Buman i Neil Shah są producentami.

Daniel Radcliffe - Noszenie tej hawajskiej koszuli to wielka odpowiedzialność, którą traktuję poważnie. Jestem zaszczycony tym, że mogę podzielić się ze światem w 100 procentach niepodważalną prawdziwą historią o zdeprawowanym i skandalicznym życiu Ala - napisałw oświadczeniu.

Weird: The Al Yankovic Story to film tworzony dla amerykańskiej platformy streamingowej Roku. Data premiery nie została wyznaczona.

