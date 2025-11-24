Reklama
Nowe zdjęcia z planu Werwulfa. Lily-Rose Depp w charakteryzacji innej niż można było się spodziewać

W sieci pojawiło się kilka kolejnych zdjęć z planu Werwulfa, nowego filmu Roberta Eggersa. Widzimy na nich Lily-Rose Depp, Aarona Taylora-Johnsona i Willema Dafoe. Aktorka jednak nie wygląda tak, jak na przykład przy okazji Nosferatu. Sprawdźcie jej charakteryzację.
Wiktor Stochmal
Lily-Rose Depp 
Nosferatu (2024)
Werwulf to kolejny horror w przygotowaniu, aktualnie kręcony na terenie Wielkiej Brytanii przez Roberta Eggersa, twórcę takich filmów, jak Nosferatu, Czarownica: Bajka z Nowej Anglii, Wikinga oraz Lighthouse. W głównych rolach zobaczymy Aarona Taylora-Johnsona, którego dzikiego bohatera widzieliśmy na wycieku zdjęć z planów, ale również Lily-Rose Depp, Willema Dafoe czy Ralpha Inesona - dwaj ostatni z rolami pobocznymi.

W sieci pojawiły się nowe zdjęcia z planu, na których widać m.in. i Lily-Rose Depp i Willema Dafoe. Aktorka jest ucharakteryzowana do roli - prawdopodobnie ma na sobie specjalny strój dodający jej wagi, a także widzimy zdeformowaną wargę. Nie będzie zatem typową pięknością ze współczesnym makijażem. Akcja filmu dzieje się w XIII wiecznej Anglii. Pierwotnie film miał zostać nakręcony w czerni i bieli, ale Robert Eggers zrezygnował z tego pomysłu.

Werwulf - nowe zdjęcia z planu

Werwulf - nowe zdjęcia z planu
Źródło: X (@nightwriter22)
Sam Eggers przyznał, że jest to do tej pory najmroczniejszy scenariusz, jaki kiedykolwiek napisał - robił to we współpracy z Sjónem, z którym pracował też przy Wikingu. Z kolei jeden z członków ekipy produkcyjnej przyznał na Instagramie, że po przeczytaniu skryptu "potrzebował ciepłego uścisku".

25. Do ostatniej kości (2022)
fot. materiały prasowe
Źródło: comicbookmovie.com

Wiktor Stochmal
Lily-Rose Depp 
