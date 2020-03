Westworld - easter eggi z 3. odcinka 3. sezonu serialu. Co przegapiliście? [GALERIA]

3. odcinek 3. sezonu Westworld został zatytułowany The Absence of Field. W nim Dolores zostaje uratowana przez Caleba. Niestety mężczyzna pomagając hostowi sam znajduje się na celowniku. Gdy Dolores oddaje swój dług życia przedstawia Calebowi straszną prawdę na temat Incite. Przy okazji składa mu pewną propozycję. W tym czasie nowa Charlotte przeżywa swój prawdziwy kryzys tożsamości. W epizodzie znajdziemy kilka ciekawych easter eggów, między innymi scena nawiązująca do słynnej sekwencji z Matrixa. W poniższej galerii przedstawiamy Wam wszystkie nawiązania i spostrzeżenia z najnowszego odcinka.

W obsadzie 3. sezonu znajdują się Evan Rachel Wood, Thandie Newton, Ed Harris, Jeffrey Wright, Tessa Thompson, Luke Hemsworth, Simon Quarterman i Rodrigo Santoro, Aaron Paul, Vincent Cassel, Lena Waithe, Scott Mescudi, Marshawn Lynch, John Galagher Jr i Michael oraz Tommy Flanaganowie.