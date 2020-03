Westworld - zwiastun kolejnego odcinka 3. sezonu. Powrót ważnej postaci

Westworld powróci 5 kwietnia (w Polsce dzień później) z 4. odcinkiem 3. sezonu. Został on zatytułowany The Mother of Exiles. W nim Dolores kontynuuje realizację swojego planu. W odcinku pojawi się również dawno niewidziany Mężczyzna w czerni grany przez Eda Harrisa. Poniżej możecie obejrzeć zwiastun tego epizodu.

Ponadto Tessa Thompson wypowiedziała się w wywiadzie na temat wątku Charlotte, który mogliśmy zobaczyć w 3. odcinku. Aktorka nie chciała zdradzić, kto obecnie znajduje się w powłoce przypominającej szefową Delos, jednak stwierdziła, że ta postać w trakcie sezonu stanie się czymś, czego jeszcze w Westworld nie widzieliśmy. Thompson odniosła się również do scen z tajemniczym dźwiękiem, który odbierała jej bohaterka. Aktorka twierdzi, że to pewna złowroga częstotliwość i ktoś próbuje się z nią skontaktować, jednak Charlotte stawia temu opór.

W obsadzie 3. sezonu znajdują się Evan Rachel Wood, Thandie Newton, Ed Harris, Jeffrey Wright, Tessa Thompson, Luke Hemsworth, Simon Quarterman i Rodrigo Santoro, Aaron Paul, Vincent Cassel, Lena Waithe, Scott Mescudi, Marshawn Lynch, John Galagher Jr i Michael oraz Tommy Flanaganowie.