Westworld - Evan Rachel Wood o skasowaniu serialu. Brak zakończenia nie daje jej spokoju

Westworld jest serialem, który kilka lat temu cieszył się dużą popularnością, a także uzyskał wiele pozytywnych opinii od krytyków. Pierwsze sezony były chwalone, ale trzeci i czwarty nie zostały tak dobrze przyjęte, a oglądalność spadła. Między innymi z tego powodu HBO postanowiło skasować serial na 4. serii, choć planowano zakończyć historię na piątym sezonie. Przez tę decyzję niektóre wątki nie zostały wyjaśnione.

Skasowanie Westworld było druzgocącym przeżyciem dla Evan Rachel Wood

Evan Rachel Wood, który wcielała się w serialu w Dolores i Christinę, w niedawnej rozmowie z The Hollywood Reporter przyznała, że wciąż przeżywa fakt, że Westworld nie zostało dokończone.

To było druzgocące, ponieważ przede wszystkim nie powiedziano nam, dokąd zmierza serial. Kiedy zaczynaliśmy zawsze mówiono nam: "Wiemy, jak zakończy się serial". Nie pisali tego na poczekaniu. Mieli pomysł, a my wszyscy siedzieliśmy jak na szpilkach czekając, aby dowiedzieć się, jaka będzie tego konkluzja. Co to wszystko znaczyło. Nie udało nam się tego osiągnąć - myślę, że po budowaniu historii i postaci przez prawie 10 lat i braku odpowiedzi na koniec, aby przekonać się się, dokąd to wszystko zmierzało, było to dla nas i publiczności okropne pod wieloma względami.

Wood powiedziała nawet, że skontaktowała się z twórcami serialu, Jonathanem Nolanem i Lisą Joy, aby uzyskać odpowiedzi na temat zakończenia. Jednak nie zdradzili jej, jak zakończyłby się Westworld.

Po tym, jak skasowali nasz serial, zapytałam twórców: "Czy możecie mi po prostu powiedzieć, jak się kończy?", ale nie chcieli mi powiedzieć. Nie wiem, ale myślę, że może w jakiś sposób, w jakiejś innej wersji uda nam się to dokończyć. To wciąż nie daje mi spać w nocy.

Westworld nie jest dostępny na HBO Max, ani na żadnej innej platformie streamingowej w Polsce.

