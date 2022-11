Westworld - oto główne powody skasowania serialu. "Tak po prostu działa telewizja"

HBO

Serial Westworld został skasowany - ta wiadomość od 2 dni jest na ustach wielu miłośników popkultury. Najważniejsze związane z takim obrotem spraw pytanie dotyczy tego, jakie były prawdziwe powody decyzji włodarzy HBO. Obszerny raport w tej materii przygotował serwis Hollywood Reporter, który wymienia kilka potencjalnych przyczyn.

Dziennikarze portalu donoszą, że proces realizacji kolejnej, 5. odsłony serii został wstrzymany już 2 i pół miesiąca temu; decydenci postanowili poczekać na dokumenty dotyczące oglądalności 4. sezonu, po raz pierwszy w historii serialu nie dając zielonego światła na powstanie następnego rozdziału opowieści przed lub na początku emisji tego, który go poprzedzał. Spływające dane były jednak bardziej niż rozczarowujące: każdy kolejny odcinek Westworld z 2022 roku oglądało ok. 4 mln osób, co jest drastycznym spadkiem z poziomu 12 mln widzów na odcinek, jaki zanotował 1. sezon. Dla porównania: w tych samych badaniach Gra o tron: Ród smoka miał przyciągać każdym odcinkiem średnio ok. 29 mln osób.

Drugim powodem anulowania produkcji są gigantyczne jak na realia telewizyjne koszty jej powstawania. Już pierwsza odsłona serii, z budżetem szacowanym na 100 mln USD, była jedną z najdroższych w historii małego ekranu. Z kolei 4. sezon, liczący nie 10 a 8 odcinków, miał pochłonąć aż 160 mln USD - ten pułap jest o 35 mln USD większy niż w przypadku aktualnego okrętu flagowego HBO, Rodu smoka.

Kolejną z przyczyn skasowania Westworld ma być jakość współpracy pomiędzy decydentami firmy a pomysłodawcami serialu, Lisą Joy i Jonathanem Nolanem. Na początku 2019 roku podpisali oni umowę z Amazonem, na mocy której przygotowali dla platformy Prime Video choćby emitowany obecnie The Peripheral, nie mówiąc już o planowanej adaptacji gier Fallout. Praca Joy i Nolana dla konkurencji od samego początku wzbudzała w HBO mieszane odczucia; źródła donoszą, że oboje od wielu miesięcy mieli coraz mniej czasu na realizację obowiązków przy Westworld, nawet pomimo zapewniania w wywiadach o rozpisaniu historii na 6 sezonów.

Co ciekawe, dyrektor generalny Warner Bros. Discovery, David Zaslav, nie odegrał znaczącej roli w skasowaniu produkcji - posunięcie to było autonomiczną decyzją włodarzy HBO, choć siłą rzeczy wpisało się ono w strategię radykalnych cięć finansowych Zaslava.

