Westworld skasowane! Zaskakująca decyzja?

Westworld skasowane. To oznacza, że historia urywa się na 4. sezonie i nigdy nie zostanie zamknięta, więc serial dołącza do długiej listy niedokończonych produkcji. Jest to o tyle zaskakujące, że jeszcze niedawno Jonathan Nolan zapowiadał, że mają plan na zamknięcie całości w finałowym 5. sezonie. Jeszcze w październiku mówił, że prowadzą rozmowy na ten temat z HBO i niestety nie wyszło.

Westworld - powody kasacji

Choć serial zdobył wiele nagród Emmy i szybko stał się fenomenem uznawanym za jedną z wizytówek stacji HBO, z każdym sezonem szło to w złą stronę. Pierwsze dwa sezony miały dobrą oglądalność, ale znacząco spadła ona w trzecim, a w czwartym jeszcze bardziej obniżyła ona loty. Z uwagi na koszty więc podjęto decyzję, że kontynuowanie nie jest opłacalne. Do tego oceny krytyków i widzów też znacząco spadły w 3. i 4. sezonie.

Bezpardonowa kasacja Westworld i brak dania twórcom możliwości zakończenia historii wpisuje się w strategię prezesa Warner Bros. Discovery Davida Zaslava, który agresywnie chce ciąć wszelkie koszty. Jednakże informatorzy The Hollywood Reporter twierdzą, że akurat kwestia cięć nie była tutaj nadrzędną motywacją.

Sytuacja jest zaskakująca dla twórców i widzów, bo w ostatnich latach HBO i platformy streamingowe jednak często dawały swoim twórcom hitów możliwość zamknięcia swoich historii w finałowych sezonach. Zwłaszcza, że pełny i skończony serial z zamkniętą historią według ekspertów nabiera wartość w platformie streamingowej i na Blu-ray, a w tym przypadku niestety tak nie będzie.

Naszym zdaniem jednak 4. sezon Westworld miał jakość i znalazł się na naszej liście najlepszych seriali 2022 roku.