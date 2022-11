Westworld - 5. sezon nie powstanie, ale obsada i tak otrzyma za niego wynagrodzenie

HBO

To koniec Westworld - ta wiadomość wczoraj wieczorem spadła na nas jak grom z jasnego nieba; więcej szczegółów na ten temat odnajdziecie w tym miejscu. Skasowanie serialu oznacza, że 5. sezon, o którym w wywiadach wypowiadali się wcześniej pomysłodawcy historii, Lisa Joy i Jonathan Nolan, ostatecznie nie powstanie. Jak donosi jednak serwis Deadline, obsada produkcji i tak otrzyma za niego wynagrodzenie.

Według źródeł portalu najważniejsi z aktorek i aktorów jeszcze przed premierą 4. sezonu podpisali umowy typu pay-or-play, gwarantujące im gaże nawet wówczas, gdyby producenci zadecydowali o niekorzystaniu z ich usług. Deadline podkreśla, że to relatywnie częsta praktyka w świecie telewizji i platform streamingowych, zwłaszcza wtedy, gdy na liście płac znajdują się aktorzy o głośnych nazwiskach. Co więcej, agenci Evan Rachel Wood, Thandiwe Newton, Jeffreya Wrighta i Eda Harrisa mieli wynegocjować znaczną podwyżkę dla tych członków obsady przed premierą trzeciej odsłony serii; każde z nich miało zarabiać ok. 250 tys. USD za odcinek.

Wypłaty dla aktorów z umowami pay-or-play za niezrealizowany 5. sezon mają łącznie kosztować ok. 10-15 mln USD, natomiast łączny budżet tego rozdziału opowieści kształtowałby się na poziomie 80 mln USD. Źródła Deadline donoszą, że właśnie ten ostatni czynnik połączony ze spadającym wskaźnikiem oglądalności ostatecznie zadecydował o anulowaniu serialu.

Westworld nie doczeka się zakończenia - na osłodę pozostaje nam przypomnieć sobie te serialowe finały, która na zawsze zapadły nam w pamięci:

Najlepsze finały seriali w historii