Weterani serii Halo wesprą prace przy Halo Infinite

Microsoft ściągnął do siebie dwa znane fanom cyklu Halo nazwiska. To Joseph Staten oraz Pierre Hintze. Obaj będą pracowali przy tworzeniu Halo Infinite. Staten w przeszłości odpowiadał za reżyserię zdjęć w poprzednich grach serii, jednak tym razem będzie pełnił znacznie większą rolę i zajmie się fabularną kampanią gry. Hinten z kolei zajmie się kierownictwem prac przy rozgrywce wieloosobowej.

Ściągniecie do ekipy 343 Industries dwóch weteranów cyklu to dla graczy niewątpliwy sygnał, że Microsoft zamierza z wykorzystaniem jak największych mocy przerobowych przysiąść do gry i dostarczyć produkt takiej klasy, do jakiej seria zdołała nas przyzwyczaić.

Halo Infinite ma zadebiutować w 2021 roku. Dokładna data premiery nie została ujawniona. Gra zmierza na PC oraz konsole Xbox One i Xbox Series X.