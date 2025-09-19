placeholder
To będzie kolejny film Martina Scorsese. Oscarowy duet w rolach głównych

Martin Scorsese wybrał, który projekt wyreżyseruje jako następny w swojej karierze. Padło na adaptację książki, która może nawiązać do klasyków z jego filmografii, np. Wyspy Tajemnic. Kto zagra główne role?
Wiktor Stochmal
Tagi:  leonardo dicaprio 
jennifer lawrence What Happens at Night martin scorsese
Leonardo DiCaprio fot. YouTube (ABC News)
Martin Scorsese ostatni raz na planie filmowym znalazł się w 2021 roku. Wiemy jednak, że ta przerwa już niebawem się skończy. W 2026 roku wejdzie na plan filmu What Happens at Night jako reżyser projektu. Wcześniej mówiło się o tym, że legendarny reżyser zostawi tę rolę komuś innemu i zadowoli rolą producenta, ale najwidoczniej zmienił zdanie. Co wiadomo o nowym filmie?

Netflix rozbija bank. Pasikowski szykuje serial oparty na legendarnym polskim filmie

Będzie to kolejna okazja do zobaczenia współpracy Martina Scorsese z Leonardo DiCaprio. Popularny aktor jest ostatnio chwalony za rolę w Jedna bitwa po drugiej i będzie też jedną z dwóch głównych twarzy w nowym projekcie Scorsese. U jego boku zobaczymy Jennifer Lawrence. Oboje zagrają małżeństwo. Apple Original Studios produkuje What Happens at Night jako adaptację książki Petera Camerona. Scenariusz napisał Patrick Marber.

Historia opowiada o amerykańskim małżeństwie, które wybrało się we wspólną podróż do zaśnieżonego europejskiego miasteczka, w którym chcą adoptować dziecko. Trafiają tak do dużego, pustego hotelu, w którym spotykają enigmatyczne postaci: skorumpowanego biznesmena, piosenkarza czy uzdrowiciela. Dziwaczny świat dookoła zaczyna się przed nimi odsłaniać, gdy próbują wrócić do swojego domu z adoptowanym dzieckiem.

Źródło: worldofreel.com

