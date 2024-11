Kogo zobaczymy w 3. sezonie What If...? Mjolnir własnością Storm; biały Vision w drodze!

fot. Marvel Comics

Reklama

Podczas brazylijskiego D23 odbył się panel dotyczący nadchodzących produkcji Marvela, w tym również seriali animowanych. Dowiedzieliśmy się sporo o A gdyby...?, który powróci z 3. sezonem 22 grudnia 2024 roku. To będzie już ostatnia, ośmioodcinkowa przygoda. Jak podaje Alex Perez oraz dziennikarze z innych portali popkulturowych, z pokazanych materiałów promocyjnych wynika, że zobaczymy między innymi Storm dzierżącą młot Thora, Mjolnir. Z kolei Anthony Mackie powróci jako Kapitan Ameryka. Kto jeszcze pojawi się w 3. sezonie?

What If...? - co wiadomo po panelu D23?

Podczas panelu pokazano nową grafikę z logiem 3. sezonu What If...?, która już zdążyła wyciec do sieci. Poniżej możecie dostrzec wielu bohaterów, których zobaczymy w nadchodzących epizodach, w tym m.in. Obserwatora Uatu, Kahhori, białego Visiona, Lokiego jako lodowego olbrzyma oraz Arishema Sędziego.

ROZWIŃ ▼

ROZWIŃ ▼

Your Friendly Neighbourhood Spider-Man - data premiery

W trakcie panelu potwierdzono również, kiedy nowy serial animowany o Pajączku, Your Friendly Neighborhood Spider-Man, wreszcie zadebiutuje na platformie streamingowej Disney+. Nastąpi to 29 stycznia 2025 roku. Zatem będzie on początkiem nowego, intensywnego roku dla Marvel Studios.