What If... ? - plakat serialu ujawnia alternatywną drużynę superbohaterów Marvela?

What If... ? to serial animowany Marvel Studios i Disney+, który skupi się na alternatywnych historiach z MCU. W serialu zobaczymy między innymi T'Challę jako Star-Lorda czy Peggy Carter, która przyjmuje serum superżołnierza zamiast Steve'a Rogersa i zostaje Kapitan Brytanią. W sieci pojawiło się zdjęcie plakatu produkcji, który wydaje się, że prezentuje alternatywną drużynę herosów Marvela, którą poznamy w serialu. Najprawdopodobniej zbierze ją The Watcher. Na grafice pojawiają się Peggy Carter/Kapitan Brytania, Erik Killmonger, T'Challa/Star-Lord, Gamora, Czarna Wdowa, Doktor Strange i alternatywna wersja Thora. Zdjęcie plakatu jest dostępne poniżej.

https://twitter.com/AnneComics/status/1381330404045688832

Serial jest oparty na komiksowej antologii Domu Pomysłów z lat 70. XX wieku. AC Bradley, główny scenarzysta projektu, zdradził w styczniu, że możemy oczekiwać w produkcji kilku niespodzianek z udziałem aktorów i aktorek znanych z kinowych ekranizacji komiksów Marvela.