Falcon i Zimowy żołnierz, odcinek 4 - easter eggi. Black Lives Matter i odważne symbole polityczne

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel/Disney+

4. odcinek serialu Falcon i Zimowy żołnierz to kolejna kopalnia easter eggów dla wszystkich fanów MCU. Wiele z nich zawiera nawiązania do bogatej spuścizny Kinowego Uniwersum Marvela, jednak prawdopodobnie najgłośniej dyskutowanymi będą te, które odwołują się do sfery społeczno-politycznej. Dość powiedzieć, że jedno z nich odnosi się do amerykańskich protestów przeciwko brutalności policji i ruchu Black Lives Matter.

W sieci pojawiają się również nowe spekulacje na temat tego, kim naprawdę jest Power Broker. Część miłośników produkcji Disney+ wierzy, że okaże się nim Arnim Zola (być może to o nim mowa w kontekście istotnego, gościnnego występu w kolejnej odsłonie opowieści), jednak komentatorzy rozważają jeszcze jedną opcję, także związaną z postacią, którą w MCU widzieliśmy już wcześniej.

Sporo nawiązań odnosi się do finałowej sekwencji, w trakcie której John Walker aka nowy Kapitan Ameryka zabił jednego z Flag Smasherów - w czasie tej sceny przybrał on pozę znaną z komiksowej okładki. Co ciekawe, w 4. odcinku serialu pojawił się w dodatku easter egg nawiązujący do imienia, z którego Wolverine korzysta wtedy, gdy przebywa na Madripoorze.

Falcon i Zimowy żołnierz, odcinek 4 - easter eggi i spekulacje