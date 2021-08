What If...? - wideo promujące Hyundaia pokazuje imprezowego Thora w akcji

fot. materiały prasowe

What If... ? podobnie jak aktorskie widowiska MCU ma także promocyjnych partnerów. W animowanej reklamie Hyundaia alternatywne wersje Avengers walczą z armią Ultrona jak w filmie Avengers: Czas Ultrona. Za kierownicą Hyundaia jest imprezowy Thor, a towarzyszą mu Kapitan Carter, Doctor Strange Supreme, oraz T'Challa jako Star-Lord.

Producent What If...? Brad Winderbaum potwierdził w rozmowie z Variety.com, że Marvel Studios pracuje nad kilkoma kolejnymi serialami animowanymi osadzonymi w świecie MCU. Nie wyjawił jednak żadnych szczegółów. Wiemy jedynie, że na pewno powstanie 2. sezon What If...?.

Swego czasu Dave Bautista stwierdził na twitterze, że nikt go nawet nie spytał, czy chce podłożyć głos Draxowi w serialu What If...? Variety zapytał o to producenta.

- Też widziałem ten komentarz. Według mojej wiedzy każdy został zapytany bezpośrednio lub przez agentów. Nie wiem, co dokładnie wydarzyło się w tej sytuacji, ale zdecydowanie z radością byśmy przywitali go w serialu. Przypuszczam, że doszło do jakiegoś zgrzytu w komunikacji.

Wyjaśnił też, że jeśli któryś aktor nie podłożył głosu, miało to związek z jego dostępnością.

What If...? ma premierę w każdą środę na Disney+.

