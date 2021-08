What If... ? - Nick Fury i Czarna Wdowa na plakatach 3. odcinka. Kiedy premiera 2. sezonu serialu?

Fot. Marvel

What If... ? to serial Marvel Studios i platformy Disney+, który został oparty na popularnej serii komiksowej. W niej przedstawiono alternatywne wersje historii bohaterów i bohaterek Domu Pomysłów między innymi Peggy Carter, która przyjmuje serum superżołnierza i zostaje Kapitan Carter. W sieci zadebiutowały plakaty promujące 3. odcinek produkcji, który zadebiutuje 25 sierpnia. Na plakatach możemy zobaczyć Nicka Fury'ego i Czarną Wdowę.

Najprawdopodobniej epizod opowie historię, w której Natasha nigdy nie opuściła Czerwonego Pokoju, aby dołączyć do T.A.R.C.Z.Y. Poniżej możecie sprawdzić plakaty.

What If... ? plakat

Ponadto zadebiutowało nowe wideo promujące serial:

Natomiast producent serialu, Brad Winderbaum w rozmowie z portalem Collider zdradził, że chcą wydawać jeden sezon projektu na rok. Stwierdził, że cieszy się, że otrzymali wcześniej zielone światło na produkcję 2. serii, aby mieć szansę na wydanie go w 2022 roku.