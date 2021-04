Falcon i Zimowy żołnierz - zwiastun finałowych odcinków. Wiele nowych scen

Marvel Studios

Falcon i Zimowy żołnierz jest nowym serialem osadzonym w Kinowym Uniwersum Marvela. W nim otrzymamy odpowiedź na pytanie, kto zostanie nowym Kapitanem Ameryką. Na razie serial pokazuje, że jest nim John Walker (Wyatt Russell), choć wydarzenia z czwartego odcinka mogą sporo w tej kwestii namieszać. Sugeruje to także nowy zwiastun produkcji, który zapowiada dwa ostatnie epizody.

Nadchodzący 5. odcinek serialu ma być najdłuższym w historii serialu i trwać będzie 61 minut. W nim zapewne zobaczymy następstwa czynów Kapitana Ameryki na Łotwie. W głównych rolach oglądamy Sebastiana Stana (Zimowy Żołnierz), Anthony'ego Mackie (Falcon) oraz Emily VanCamp (Sharon Carter), Daniela Bruhla (Baron Zemo) i wspomnianego Wyatta Russella w roli Johna Walkera. Zobaczcie zwiastun dwóch ostatnich odcinków produkcji platformy Disney+, który zawiera wiele nowych scen.

Falcon i Zimowy żołnierz - zwiastun finałowych odcinków

Premiera najnowszego odcinka The Falcon and The Winter Soldier już 16 kwietnia na platformie Disney+.