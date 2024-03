Wicked – nowe zdjęcia promujące film. Poznajcie głównych bohaterów widowiska

fot. Vanity Fair

Wicked to nadchodzący musical, który powstał na podstawie Czarnoksiężnika z krainy Oz autorstwa Gregory’ego Maguire’a. Film będzie prequelem do wydarzeń znanych z bestsellerowej powieści, który pokaże Elphabę, w jaki sposób została Złą Czarownicą z Zachodu, a także Glindę, czyli Dobrą Czarownicę z Południa. W głównych rolach występują Cynthia Erivo oraz Ariana Grande, których nie zabrakło w nowej sesji zdjęciowej promującej film, która odbyła się dla Vanity Fair. Jest to kolejna okazja, aby bliżej przyjrzeć się wszystkim najważniejszym postaciom z filmu.

Wicked – nowe zdjęcia z bohaterami

Wicked

Wicked – fabuła i data premiery

Elphaba, to młoda kobieta, niezrozumiana ze względu na swoją niezwykłą zieloną skórę, która jeszcze nie odkryła swojej prawdziwej mocy. Glinda jest jej zupełnym przeciwieństwem – jest popularną dziewczyną, z przywilejami i ambicjami, która skrywa w sobie ogromne pokłady empatii. Obie spotykają się jako studentki Uniwersytetu Shiz w fantastycznej Krainie Oz i nawiązują nieprawdopodobną, ale głęboką przyjaźń. Po spotkaniu z Cudownym Czarnoksiężnikiem ich przyjaźń słabnie, a ich życia zaczynają podążać własnymi ścieżkami. Niezachwiana żądza popularności Glindy sprawia, że ​​uwodzi ją władza, podczas gdy determinacja Elphaby, by pozostać wierna sobie i otaczającym ją osobom, będzie miała nieoczekiwane i szokujące konsekwencje dla jej przyszłości.

Film został podzielony na dwie części, a reżyserem obu jest Jon M. Chu. W obsadzie poza Erivo i Grande znaleźli się: Michelle Yeoh, Jeff Goldblum, Jonathan Bailey, Ethan Slater, Marissa Bode, Bowen Yang, Bronwyn James, Keala Settle, Aaron Teoh, Grecia de la Paz, Colin Michael Carmichael oraz Adam James.

Wicked – premiera pierwszej części została zaplanowana 27 listopada 2024 roku. Debiutu drugiej części doczekamy się 25 grudnia 2025 roku.