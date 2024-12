Dlaczego zmieniono tytuł Supermana? Muzyka będzie inna niż do tej pory

Kiedy zapowiedziano powstanie nowego filmu o Supermanie od Jamesa Gunna, nosił on jeszcze podtytuł Legacy. To z czasem jednak uległo zmianie, a reżyser produkcji zdradził skąd wzięła się taka decyzja:

Miałem wrażenie, że tytuł przywodził na myśl odwracanie się za siebie. A tu nie chodzi o patrzenie w tył, a naprzód.

Filmy Jamesa Gunna charakteryzuje specyficzne poczucie humoru, duża ilość żartów, ale też mieszanie ich z poważnymi motywami i tematami. To również zapadająca w pamięć muzyka licencjonowana wybierana samodzielnie przez reżysera. Czy podobnie będzie w przypadku Supermana? Okazuje się, że nie.

To ścieżka dźwiękowa, a nie album muzyczny. Nie chodzi o piosenki. Jest ich kilka, oczywiście i wybierałem je osobiście przed kręceniem, ale w niczym to nie przypomina moich poprzednich filmów. To ścieżka dźwiękowa napędza akcję. Ten film na niej polega.

Jest hołd dla Johna Williamsa. To John Murphy stworzył tą niesamowitą ścieżkę.