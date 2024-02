Wicked - bajkowy zwiastun. Ariana Grande i Cynthia Erivo jako sławne Czarownice z krainy Oz

Fot. Materiały prasowe

Wicked to musical, który powstał na podstawie bestsellerowej powieści Gregory'ego Maguire'a. Jest to prequel do Czarnoksiężnika z krainy Oz, który pokaże, jak Elphaba została Złą Czarownicą z Zachodu, a Glinda Dobrą Czarownicą z Południa. Poniżej możecie bajkowy zwiastun widowiska.

Wicked - zwiastun musicalu

Filmowe bohaterki spotykają się na Uniwersytecie Shiz i zostają najlepszymi przyjaciółkami, jednak z czasem ich relacja zostanie wystawiona na próbę. Ambicja nie tylko je rozdzieli, ale także postawi obie na ścieżkach do stania się Złą Czarownicą z Zachodu i Dobrą Czarownicą z Południa, które znamy z Czarnoksiężnika z krainy Oz.

Wicked - zdjęcia

Wicked

Wicked - reżyseria, obsada, data premiery

Jon M. Chu zajął się reżyserią. Scenariusz napisała Winne Holzman, autorka wieloletniej produkcji scenicznej, a także nagrodzony Oscarem kompozytor Stephen Schwartz. W głównych rolach wystąpią Cynthia Erivo jako Elphaba i Ariana Grande jako Glinda. W obsadzie są także Michelle Yeoh, Jeff Goldbum, Jonathan Bailey i Ethan Slater.

Film został podzielony na dwie części. Premiera pierwszej została zaplanowana na 27 listopada 2024 roku. Jak wyjaśnił Jon M. Chu, próba wycinania piosenek i dialogów wydała mu się "fatalnym kompromisem" w stosunku do materiału źródłowego.