Wicked w nowym zwiastunie. Zaproszenie do magicznego świata krainy Oz

fot. Universal Pictures

W kinach czeka nas zalew jesiennych premier, więc Universal Pictures chce to wykorzystać, aby promować swoje nadchodzące widowisko, czyli Wicked. Film co prawda zadebiutuje w amerykańskich kinach dopiero pod koniec listopada, ale już teraz doczekał się drugiego pełnego zwiastuna, który prezentuje Glindę (Ariana Grande), Dobrą Czarownicę z Południa oraz Elphabę (Cynthia Erivo), która stanie się Złą Czarownicą z Zachodu. Prequel Czarnoksiężnika z Krainy Oz pokaże burzliwą historię przyjaźni obu bohaterek, a także to, co doprowadziło do zerwania ze sobą więzi i ich konfliktu, który miał wpływ na cały magiczny świat.

Wicked – fabuła, obsada i data premiery

Elphaba, to młoda kobieta, niezrozumiana ze względu na swoją niezwykłą zieloną skórę, która jeszcze nie odkryła swojej prawdziwej mocy. Glinda jest jej zupełnym przeciwieństwem – jest popularną dziewczyną, z przywilejami i ambicjami, która skrywa w sobie ogromne pokłady empatii. Obie spotykają się jako studentki Uniwersytetu Shiz w fantastycznej Krainie Oz i nawiązują nieprawdopodobną, ale głęboką przyjaźń. Po spotkaniu z Cudownym Czarnoksiężnikiem ich przyjaźń słabnie, a ich życia zaczynają podążać własnymi ścieżkami. Niezachwiana żądza popularności Glindy sprawia, że ​​uwodzi ją władza, podczas gdy determinacja Elphaby, by pozostać wierna sobie i otaczającym ją osobom, będzie miała nieoczekiwane i szokujące konsekwencje dla jej przyszłości.

Film został podzielony na dwie części, a reżyserem obu jest Jon M. Chu. W obsadzie poza Erivo i Grande znaleźli się: Michelle Yeoh, Jeff Goldblum, Jonathan Bailey, Ethan Slater, Marissa Bode, Bowen Yang, Bronwyn James, Keala Settle, Aaron Teoh, Grecia de la Paz, Colin Michael Carmichael oraz Adam James.

Wicked – premiera pierwszej części została zaplanowana 27 listopada 2024 roku. W Polsce film zobaczymy od 6 grudnia.