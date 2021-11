Wiedeńska krew - premiera telewizyjna 2. sezonu już dziś na Epic Drama

fot. Epic Drama

Wiedeńska krew to serial kryminalny, którego akcja dzieje się w 1907 roku w Wiedniu. Bohaterami są Max Liebermann (w tej roli Matthew Beard) oraz Juergen Maurer (Oskar Rheinhardt). Jest to duet detektywa i ucznia Zygmunta Freuda. W premierowym odcinku sam Max zostaje wplątany w śledztwo w sprawie morderstwa, gdy ginie jedna z jego pacjentek. Na szali leży reputacja lekarza, więc Max i Oskar robią wszystko, by to wyjaśnić.

W obsadzie są także: Charlene McKenna, Conleth Hill i Amelia Bullmore. Do obsady dołączyła aktorka Lucy Griffiths, która przejęła stery od Jessiki De Gouw w roli Amelii Lydgate. Lucy znana jest z takich produkcji jak Czysta krew i Kaznodzieja oraz filmów Zimowa opowieść i Stacja szyfrująca.

Wiedeńska krew - nie trzeba znać 1. sezonu

To kluczowa informacja dla każdego fana kryminałów, który zastanawia się, czy może obejrzeć Wiedeńską krew bez znajomości poprzednich odcinków. Serial jest proceduralem, co oznacza, że główna oś historii skupia się na sprawach kryminalnych, rozpisanych na pojedyncze odcinki. 2. sezon prezentuje nam więc trzy zagadki kryminalne, które muszą zostać rozwiązane przez bohaterów. Widz może włączyć dowolny odcinek i czerpać z niego przyjemność - znajomość poprzednich nie jest potrzebna.

Motywem ciągłym w tego typu serialach są przeważnie wątki osobiste bohaterów, które stanowią tło dla prowadzonego śledztwa. Jeśli będziecie je znać, rozrywka da Wam więcej. Jeśli nie, to też nie macie się czego obawiać - historia jest tak skonstruowana, że wszystko będzie klarowne i zrozumiałe.

Wiedeńska krew - galeria

Wiedeńska krew - sezon 2

Polska premiera telewizyjna 2. sezonu Wiedeńskiej krwi odbędzie się dziś, tj. 22 listopada o godzinie 21:30 na Epic Drama. Kolejne dwa odcinki pojawią się w poniedziałki o tej samej porze. Nowy sezon ma łącznie 3 odcinki.